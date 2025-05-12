一季度全国消协组织受理投诉超46万件

本报北京5月11日电 （记者齐志明）根据全国消协组织受理投诉情况统计，2025年第一季度，全国消协组织共受理消费者投诉461767件，同比增长33.33%，解决261218件，为消费者挽回经济损失23723万元。其中，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉585件，加倍赔偿金额38万元。接待消费者来访和咨询165608人次。

根据投诉性质，合同问题占26.56%，售后服务问题占26.07%，质量问题占19.67%，虚假宣传问题占7.27%，安全问题占5.8%，价格问题占4.18%，假冒问题占3.54%，人格权益问题占1.06%，计量问题占0.88%，其他问题占4.97%。

与2024年一季度相比，虚假宣传、假冒、安全问题投诉比重上升，质量、合同问题投诉比重下降。

在所有投诉中，商品类投诉为245964件，占总投诉量的53.27%，与2024年一季度相比，比重上升6.38个百分点；服务类投诉为190382件，占总投诉量的41.23%，比重下降5.00个百分点；其他类投诉为25421件，占总投诉数量的5.51%。

根据2025年一季度内商品大类投诉数据，家用电子电器类、服装鞋帽类、日用商品类、食品类、交通工具类投诉量居前五位。与2024年一季度相比，服装鞋帽类、日用商品类投诉量比重上升；农用生产资料类投诉量比重下降。

根据2025年一季度内服务大类投诉数据，互联网服务类，生活及社会服务类，教育培训服务类，销售服务类，文化、娱乐、体育服务类居于前五位。与2024年一季度相比，金融服务类，文化、娱乐、体育服务类，公共设施服务类投诉量比重上升；生活及社会服务类、互联网服务类、电信服务类投诉量比重下降。

在具体商品投诉中，投诉量居前五位的分别为：服装、通讯类产品、普通食品、鞋、日用杂品。与2024年一季度相比，日用杂品、鞋、服装、汽车及零部件投诉量上升，普通食品投诉量下降。

在具体服务投诉中，投诉量居前五位的分别为：经营性互联网服务、餐饮服务、移动电话服务、培训服务、远程购物。与2024年一季度相比，交通运输、远程购物、教育服务投诉量上升，住宿服务、餐饮服务投诉量下降。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 13 版）