莫让“反向抹零”抹去消费信任（民生观）

消费者购物体验愉悦，企业发展才能长远，市场繁荣方能持续

针对消费者反映的“反向抹零”问题，永辉超市发布整改说明，承认部分门店存在现金支付“反向抹零”情况，表示将进行整改。

所谓“反向抹零”，是指商家在结算时将应收金额进行“四舍五入”，零头大于等于5时向上取整，多收顾客零头。比如，据媒体报道，重庆消费者在超市购买了标价7.96元的淡虾米，用100元现金支付，却被收取了8元。

抹零本是商家让利于买家的做法，但近年来，“反向抹零”的现象却屡屡发生。在一些人眼中，几分钱的零头或许微不足道，但怎样处理这个零头，本质上却反映了商家是否尊重消费者权益、遵守市场规则。《中华人民共和国价格法》明确规定，经营者不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。“反向抹零”涉嫌价格违法，且侵犯消费者的知情权和公平交易权。

消费者选择在商家购物，是基于对商家的信任。“反向抹零”打破了这种信任，让消费者蒙受经济损失，也令购物体验打折。当今生活节奏快，对很多消费者来说，小小几分钱，不值得花时间、精力去跟收银员讲道理，或者投诉维权，但真的不掰扯、不投诉，心里又不爽，消费体验打了折扣。

此外，当下，移动支付便捷且普遍，使用现金支付的是什么人？以老人、儿童等居多。他们对价格更敏感，在维权方面又更弱势。占这些群体的小便宜，更是令人反感。

治理“反向抹零”，还应多方协同，共同构建公平消费环境。

监管部门要加强市场监管力度，严厉打击此类价格违法行为，维护公平公正的市场秩序；同时要畅通投诉渠道，让消费者维权门槛更低、更方便。

整改“反向抹零”问题，承担直接责任的是企业。对于商家而言，“反向抹零”看起来多赚了点钱，但损害的却是自身诚信，“抹去”的是消费者的信任。为蝇头小利损害商誉，长此以往，消费者还会来吗？只有恪守诚信经营原则，反思自身经营理念、寻找管理漏洞，切切实实进行整改，才能让更多消费者看到诚意。

消费者的购物体验愉悦了，企业的发展才能长远，市场的繁荣方能持续。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 13 版）