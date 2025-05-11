睡眠不足会导致肥胖？如何改善睡眠助力减重

新华社重庆5月11日电（记者周闻韬）5月11日是世界防治肥胖日。谈到肥胖的成因，常会与饮食与运动相关联，而睡眠不足作为重要诱因易被忽视。为何睡眠不足会导致肥胖？如何通过改善睡眠助力减重？记者采访了陆军军医大学西南医院专家。

“肥胖是指长期能量摄入超过消耗，导致脂肪过度蓄积的状态。”西南医院内分泌科副主任周丽娜介绍，肥胖会损害心血管系统，过多脂肪堆积会增加心脏负担，导致血压升高、血脂异常；血液中过高的胆固醇和甘油三酯易在血管壁形成斑块，引发动脉粥样硬化，进而增加冠心病、高血压等疾病风险。

“在众多导致肥胖的因素中，睡眠是较为重要却常被忽视的。”周丽娜表示，长期睡眠不足会干扰内分泌系统：一方面影响胰岛素分泌及敏感性，导致血糖调节异常，增加糖尿病风险；另一方面打乱脂肪代谢相关激素平衡，阻碍脂肪正常分解，加重肥胖。

“睡眠不足还会通过食欲调节机制诱发过量饮食。”周丽娜表示，缺乏睡眠会导致饥饿激素分泌增加，饱腹激素分泌减少。数据显示，长期睡眠不足者能量和脂肪摄入量显著上升，若同时缺乏运动，更易诱发肥胖。

西南医院呼吸内科主治医师黄晓寒表示，睡眠不足还会导致生理压力增加，引发慢性炎症反应。此时身体可能启动保护机制，通过蓄积水分、储存能量来应对压力，进而导致水肿和脂肪合成增加。长此以往，可能诱发阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，威胁身体健康。

专家建议，保持健康体魄需要充足睡眠。“刚会走路的小孩每天建议睡眠时间应保持在11至14小时，学龄儿童在9至11小时，成年人为7至9小时，65岁以上的人为7至8小时。”黄晓寒说。

专家同时建议，可通过一些方法来改善睡眠。“如创造一个舒缓的入睡程序。睡前一小时开始进入程序，先把第二天要做的事情整理好，房间内保持安静，关掉电视、电脑等电子设备。通过听舒缓的音乐、阅读或泡澡等方式让身心放松。此外，建议睡前不宜吃太多食物。保持房间凉爽和舒适，同时经常换洗床上用品。”黄晓寒说。