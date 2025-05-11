健康“医”点通
母亲节：送给妈妈一份更年期调理指南
陈子源
2025年05月11日11:33 来源：人民网
今年5月11日是母亲节。对于女性来说，更年期是生育力从有过渡到无的一个必经生理阶段，通常在40岁开始，持续到60至65岁。作为子女，要正确认识、充分理解此时期母亲言行举止和心情的变化，帮助母亲安稳度过更年期。为此，人民网采访了广东省中医院大德路总院妇科副主任中医师曾玉燕。
(责编：王仁宏、吕骞)
陈子源
今年5月11日是母亲节。对于女性来说，更年期是生育力从有过渡到无的一个必经生理阶段，通常在40岁开始，持续到60至65岁。作为子女，要正确认识、充分理解此时期母亲言行举止和心情的变化，帮助母亲安稳度过更年期。为此，人民网采访了广东省中医院大德路总院妇科副主任中医师曾玉燕。
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