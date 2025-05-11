周建平：多维发力 夯实公立医院高质量发展基础

“近年来，各级公立医院都非常重视国家医改要求，朝着高质量发展方向努力，在运营管理精细化水平、医防融合、智慧医院建设以及患者就医体验等维度持续发力，取得丰硕成果。”近日，广东省东莞市人民医院党委委员、副院长周建平做客人民好医生客户端《院长谈》栏目时，围绕公立医院高质量发展相关话题，分享了东莞市人民医院的经验做法。

公立医院是我国医疗服务体系的主体，推进公立医院高质量发展，要以健全现代医院管理制度为目标。《公立医院高质量发展促进行动（2021—2025年）》中提到，实施医院管理提升行动，提升医院运营管理精细化水平。对此，周建平建议，医院运营管理提质增效，应厘清责任主体和组织架构，医院主要负责人全面负责运营管理，分管院领导落实分管职能部门的精细化管理目标，总会计师进行协助；划分关键职能，院科两级分工管理；运用信息化手段，实现院部数据采集和动态分析，打破数据孤岛，建立医疗数据一张网和运营管理一张网；加强内控制度管理，由专业内审人员针对不同项目进行年度审计。

“着眼高质量发展大局，还应将医防融合列入公立医院重点工作。”周建平介绍，东莞市人民医院创新医防融合机制，为患者提供一站式健康服务，提升门诊服务效率，解决患者就医“三长一短（挂号排队时间长、候诊等待时间长、缴费取药时间长、诊疗时间短）”等问题；优化住院流程，为出院患者建立健康档案，定期进行随访；积极开展健康教育，充分利用新媒体平台开展科普，在线下组织专家深入社区、学校、企业，举办健康讲座。

“此外，东莞市人民医院持续深化数字技术与医疗服务的融合创新，积极开展智慧医院建设，推动医院高质量发展迈上新台阶。”周建平进一步介绍，医院聚焦“协作”，构建了精准高效的智能诊疗体系，引入AI影像辅助诊断技术，搭建微服务一体化电子病历系统，基于分布式架构实现专科病历模板动态配置，建成覆盖省—市—县—乡的四级远程会诊平台；聚焦“体验”，打造全周期数字健康生态，推广互联网医院平台发展，开通在线复诊、处方流转、送药上门等闭环服务；聚焦“数据”，建立数据驱动的精益运营模式，形成标准化数据资产目录，全院资产逐步实现全覆盖的物联网化。“智能导诊助力患者‘找对专家’，检查结果从‘云端’查询……一系列便捷就诊的背后，是数据‘跑起来’的力量。”他说。

“下一阶段我院将以‘数字健康新生态’为导向，深度融合AI、数字孪生等前沿技术，不断提升医院竞争力，改善患者就医体验，推动医疗行业发展。相信通过医院一系列战略部署，将为公立医院高质量发展注入新动力，为健康中国建设贡献力量。”展望未来，周建平信心满满地说。