针灸减肥知多少？专家带你深入了解

针灸减肥是中医减肥的一种重要的方式，通过刺激特定穴位、调节神经内分泌、抑制食欲、促进新陈代谢、改善慢性炎症等作用，从而达到减肥的效果。针灸为什么可以帮助抑制食欲？针灸减肥适用于所有人吗？为此，人民网采访了首都医科大学附属北京中医医院针灸/康复/神经内科主任医师李彬、副主任医师张帆。

李彬介绍，肥胖患者常有以下三个特点：‌一是‌少气，常表现为神疲懒言、喜卧乏力、不爱动；二是‌气涩，气机运行不畅，常表现为情绪不佳、失眠、各种结节，多与压力大、肝气郁结相关；三是‌多浊，常伴随下肢水肿、血脂高、脂肪肝、舌苔厚腻等代谢问题，同时还易引发心脑血管疾病、不孕不育等并发症。针灸能通过调节气血运行，振奋阳气，良性调整神经内分泌系统、胃肠功能，有效控制患者的摄食行为、改善排泄和精神状态。同时调节基础代谢，增加能量消耗，从而达到减重及缓解体重反弹的目的。

“针灸减肥适用BMI大于24且小于37.5的人群，并能在一定程度上改善其常见的并发症，如胰岛素抵抗、血糖控制不佳、脂肪肝、高尿酸血症等。”李彬表示，专业医师会根据肥胖患者的症状、体征、病史、化验指标的异常情况，采用不同的针灸方案。例如，对于胃口旺盛、大便秘结的患者，采用毫针泻法、电针、耳穴压丸等手段调控食欲；针对肢体困重、疲乏无力的患者，可结合火针疗法激发阳气、促进代谢。对于脾虚、肾虚严重的肥胖人群配合服用在中医辨证基础上开具的个性化的汤药。

张帆指出，一般建议肥胖人群每周接受2至3次针灸治疗，3至6个月后能达到较理想的减重效果，体重反弹的概率也和治疗的时长密切相关。需要注意的是，在针灸治疗期间也需合理饮食并搭配适当的运动、保持心情愉悦。只有医患配合得当，减肥效果才能达到最佳效果。此外，针灸减肥的作用在停针之后会逐渐减弱，减重达到目标后，还需持续“管住嘴、迈开腿”，才能保持长时间的健康体重。