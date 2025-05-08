带状疱疹疫苗可同时保护心脏健康

科技日报讯 （记者刘霞）韩国科学家开展的一项覆盖百万人的研究发现，带状疱疹疫苗不仅能预防疱疹，还能为心脏健康保驾护航。接种该疫苗可使心血管疾病总体风险降低23%，且保护效果可持续8年之久。相关论文发表于5日出版的《欧洲心脏杂志》。

韩国庆熙大学医学院团队对127万余名50岁及以上韩国居民进行了长期追踪。自2012年起，他们系统收集了接种者的疫苗信息、心血管健康数据及年龄、性别、经济状况等影响因素。

数据分析显示，接种疫苗的人心血管疾病的风险总体降低了23%，其中重大心血管疾病（中风、心脏病发作或心脏病死亡）的风险降低了26%，心力衰竭的风险降低26%，冠心病的风险降低22%。特别值得注意的是，接种后2—3年保护效果达到峰值，并可持续长达8年。研究还发现，男性、60岁以下群体及具有吸烟、饮酒等不良生活习惯者获益更明显。

带状疱疹病毒会引发血管损伤、炎症和血栓，这些都是心脏病的诱因。疫苗通过预防感染，间接切断了这条致病链条。据统计，未接种人群中有约30%会在一生中罹患带状疱疹。

团队表示，作为迄今规模最大、历时12年的综合性研究，该项目首次系统揭示了带状疱疹疫苗与18类心血管疾病之间的关联。但这项研究也存在两点局限：一是研究基于亚洲人群；二是后续还需探索重组疫苗是否具有同等心脏保护效益。