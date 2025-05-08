警医联动，为生命开路

“我们到达的时间正好是济南的交通晚高峰，能不能帮我们尽快赶到医院。”“您放心，一定帮助您争取救治时间，咱们保持联系。”

前不久，山东济南交警接到一通电话求助：一名一个月大的男婴突患呼吸衰竭，需从外地紧急转院至山东省妇幼保健院接受手术救治，正在搭乘高铁前往济南的路上，家人请求济南交警帮忙护送。接到求助信息后，济南市公安局交通警察支队成立三人铁骑救护小组，确定救护路线并与转院医疗车取得联系后，第一时间前往济南西高铁站等待。

同时，交警指挥中心对沿线信号灯采取绿波保障，根据救助路线安排交警在沿线高架路各上桥匝道进行卡控分流，确保救护转运车辆安全快速通行。

高铁准时抵达，患儿随即从站台转运至120急救车。交警任伟启动警笛，带领120急救车沿预定路线快速行驶，两名辅警采取滚动护卫的形式分流前方车辆，开辟出生命通道，原本1小时左右的路程，仅20分钟就平安到达。此次救助，济南交警全程进行视频直播，赢得网友好评。

为避免因路线不熟、道路拥堵耽误急重患者救治，济南市公安局交通警察支队积极探索救助新模式，逐步建立并完善“警医联动”绿色通道救助闭环机制，患者电话求助、交警迅速响应、绿波畅通保障、医院提前准备，大大缩短就医路程耗时。近4年来，济南交警完成就医手术护送等紧急求助救援2000余次。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 12 版）