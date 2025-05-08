健康管理需“小处方”，也要“大处方”

走进江苏苏州市相城区太平街道洞字社区，映入眼帘的是一条清渠，四周花草绿树环绕，一些居民带着孩子在健身步道上锻炼。在社区中间的健康广场，慢病防控、预防近视、心理健康等健康知识宣传吸引不少居民驻足了解。

卫生健康是个人之事，也是国之大事。今天，爱国卫生运动面临新形势、新任务，被赋予健康促进的新内涵。比如居民超重肥胖率不断上升，慢病群体庞大，群众对不得病、少得病的需求强烈。不久前，全国爱卫会印发通知，将健康体重管理行动、健康乡村建设行动和中医药健康促进行动纳入健康中国行动。突出以人民健康为中心，从注重环境卫生治理进一步转向全面社会健康管理，是新时代爱国卫生运动的鲜明底色。

保障14亿多人的健康，既要有医疗卫生的“小处方”，也要有社会治理的“大处方”。合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡是健康四大基石。实现这些目标，离不开社会共建共治。比如，企事业单位、学校等的食堂做菜可少油少盐，定量盛饭菜；社区和乡村建设时更多考虑运动健身等需求，把健康优先发展战略落到实处；公共场所严格落实好禁烟条例，防止二手烟损害人们健康；持续办好12356心理援助热线，让不良情绪及时得到纾解。

以爱国卫生运动的形式，推动健康管理深度融入社会治理，有助于更好构筑多元主体协同治理的大健康格局。比如，体重管理是应对超重肥胖引起疾病的关键，去年国家卫生健康委等部门启动“体重管理年”活动，各级政府、企事业单位、社区居（村）委会、志愿者组织等发挥各自优势，不断创新工作方式方法，促使更多人重视体重管理，从而减少慢病发生。社会治理的“大处方”，能有效调动各方积极性，健全公共健康服务，营造健康宜居环境。

每个人都是自己健康第一责任人，健康促进也需要从倡导文明健康的生活方式入手。爱国卫生运动是把群众路线运用于卫生防病工作的成功实践，坚持党的领导、促进全民参与，才能取得最好效果。对偏远地区特别是农村地区而言，群众健康素养水平还有待提升，健康科普还任重道远。

体重管理、乡村建设、中医药三个专项行动纳入健康中国行动，进一步彰显了健康促进、医防融合的重要性。引导公众正确认识体重、科学管理体重，培养健康生活方式和科学就医习惯，注重饮食养生、运动养生、调畅情志等，为的就是通过人人参与、人人负责来实现健康人人享有。进一步强化健康教育、健康宣传、健康科普，并以老百姓喜闻乐见的方式推动健康知识普及，才能把健康管理融入生活的方方面面。

爱国卫生运动是增进人民健康福祉的惠民工程。更好继承和发扬爱国卫生运动优良传统，丰富活动形式，定能推动群众健康意识更强、城乡人居环境更美、健康服务更优，为推进中国式现代化打下坚实健康基础。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 09 版）