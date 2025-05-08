建好口袋公园  拓展绿色空间

本报南昌5月7日电 （记者杨颜菲）傍晚时分，吃过晚饭，家住江西抚州金溪县秀谷镇鸣山路附近的居民刘旭辉便喊上邻居，一起去“鸣山口袋公园”散步。“以前这里有污水排放，如今改造成小公园，林木繁茂、空气清新，我们都爱来转转。”刘旭辉说。

近年来，金溪县按照“水清、景美、人和”的目标，充分盘活利用城区内边角地、空闲地、拆违腾退土地及其他可利用空间，积极推进口袋公园建设，打造10分钟便民休闲健身圈。“鸣山口袋公园”就是由几处池塘和废弃停车场改建而来的，总占地约2000平方米，面积不大，但功能齐全，成为周边群众茶余饭后的好去处。金溪县因地制宜栽树种草，加强适儿化、适老化、无障碍设计，完善遮阳避雨、夜间照明、休憩座椅等基础设施建设，推动绿色空间与城市发展有机融合。

据了解，近3年来，金溪县已建成12个集园林绿化、休闲健身、文化游园等为一体的口袋公园。一座座口袋公园，犹如一幅幅插图，点缀在城区中间，持续完善城市功能服务民生。

“我们将继续加大城市植绿补绿和生态湿地修复保护力度，补齐城市短板，增强城市承载能力，让天更蓝、地更绿、水更清，城市更宜居、宜业、宜游。”金溪县生态文明建设促进中心主任彭自强说。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 06 版）