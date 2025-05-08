普惠托育，为年轻父母减负

稚嫩的童声飘出来，脆生生的。门口等着接娃的杜颖（化名）听得出神。

“之前一打听，送娃入托每月要四五千元。”杜颖前阵子没少犯愁，“幸好有普惠托育园，心里这块石头总算落了地。”

杜颖选择的是广东省广州市越秀区大塘街普惠托育园（文明路园区）。虽然开园不久，但街坊们都说“平靓正”，意思是价格划算服务还优质。

送孩子入托，是不少年轻父母的操心事。

“越秀地处中心城区，托育价格高企。调研发现，全区3岁以下婴幼儿的托育照护，有压力的家庭占近九成。”越秀区卫生健康局家庭发展和妇幼健康科科长臧琴说。

中办国办印发的《提振消费专项行动方案》提出：“鼓励有条件的地方结合实际对普惠托育机构给予场地支持和运营补助等。”

以“公建民营”方式推进普惠托育园建设，越秀区积极探索实践路径，为年轻父母减轻托育负担。

场地紧张，是普惠托育园建设的关键问题。

大塘街道办事处副主任唐莹发现，辖区内不是没有“沉睡”的公房，“但要开托育园，配套设施是重点。”

唐莹牵头，区卫健局、区妇幼保健院专家，区建设水务局工作人员，再加上居委会工作人员，组成了“看房团”。

一处偏僻的内街商铺，进入视野。

空间太小，孩子咋活动？

“步行3分钟，就有个口袋公园，滑梯草坪都有。”

消防合格吗？

“消防通道必须独立，这个条件满足。”

各方给出专业意见后，焦点问题是采光和通风。唐莹说：“经过研究，我们对里外大门进行改造，空气可以对流，也增加了采光。”

优化运营成本，也是重要一环。

对托育机构，越秀区实行“应免尽免”原则，不仅鼓励街道免费提供场地，还想方设法给予补助。

“我们去年8月开园，政府支持很大，前期建设有补贴，运营后有托位补贴。”光塔街普惠托育园园长臧颖说。

光塔街道办事处主任张志雄介绍，“第一年租金全免，后续收费最高也不超过每平方米每月5元，对比附近商铺，租金便宜不少。”

今年3月，广州市出台政策，明确对普惠托育园的用水、用电、用气按居民价格收费。目前，越秀区普惠托育费均价为每月2280元。

价格降了，服务会不会打折扣？

大塘街普惠托育园（文明路园区）面积只有166平方米，省去办公场地，空间全给孩子，平均人均用房面积高于国家行业标准；提供全日托、半日托、计时托、临时托等多种形式服务，晚托甚至可延迟到晚8点半，充分为双职工家庭考虑……

“因地制宜、回应诉求、灵活实用，普惠托育也能高质量。”负责大塘街普惠托育园运营的广东全优加家庭服务科技有限公司执行总裁助理王晨说。

医育结合，依托区属医疗机构，配备健康副园长，儿保医生提供膳食营养、心理健康等专业指导；智慧托育，依托“智能设备+系统”，提供智能晨检、午睡检测、数字化一日在园报告；向日葵亲子小屋嵌入普惠托育园，开设免费亲子课堂……在越秀区，政府引导、市场参与，各普惠托育园不断创新探索特色托育服务。

“普惠托育发展刚起步，还需在实践中形成更清晰的指引和标准。”臧琴说。

“党群中心嵌托育”“公建配套做托育”“直管公房建托育”……进一步打开思路，越秀区正探索多元嵌入式建园，尝试空间整合利用新模式，持续提升家门口的普惠托育服务水平。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 04 版）