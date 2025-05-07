飞鹤乳业亮相2025年国际食品安全与健康大会

日前，由中国食品科学技术学会(CIFST)与国际食品科技联盟(IUFoST)共同主办的“2025年国际食品安全与健康大会”在北京举行。飞鹤乳业作为国内乳业领导企业，携生命早期大脑营养的最新研究及应用成果深度参与本次行业盛会，以科技创新守护中国宝宝健康成长，助力推动“健康中国2030”建设。

引领生命早期大脑营养前沿研究 飞鹤科技成果获关注

本次大会以“科技赋能 引领食安健康新变革”为主题，重点聚焦全球食品安全与健康领域的新兴技术应用、新资源挖掘、标准法规突破、跨学科交叉融合等。其中，“新质蛋白资源挖掘与应用”“生命早期营养与健康：科技创新与产业发展论坛”“新功能性配料的开发应用”等专题聚焦生命早期大脑营养及婴配粉生产技术革新，为全球食品及乳品产业的高质量发展建言献策。

在大会“新功能性配料的开发应用”专题中，飞鹤乳业高级研究员李菊芳围绕《生命早期促进大脑发育的核心营养及其应用》主题，从生命早期大脑发育过程及特点、促进大脑发育的母乳化营养素和飞鹤星飞帆卓睿产品促进大脑发育的研究等维度进行了前沿科研成果分享，引发行业专家及与会嘉宾的广泛关注。

李菊芳指出，生命早期1000天是大脑发育的关键窗口期，神经细胞的分化是大脑发育的开始，神经网络的塑造是大脑发育的根本，营养则是可以深刻影响大脑发育的重要环境因素，良好的营养可以在较大程度上促进生命早期大脑的健康发育。

基于长期以来在生命早期大脑营养和母乳领域的深入研究，飞鹤婴幼儿配方奶粉星飞帆卓睿创新性地结合了十五大活性脑营养配方，包括科学配比的五大脑磷脂、采用黄金比例1∶1.7的DHA和ARA、6重HMOs母乳低聚糖、2.5倍胆碱和优量叶黄素等，通过营养全面、配比精准的产品解决方案，给宝宝大脑发育提供强有力的营养支持。

李菊芳在现场表示，不同喂养方式下的儿童行为发育评估研究结果显示，飞鹤星飞帆卓睿奶粉喂养组婴儿和纯母乳喂养组婴儿，在大动作、精细动作、适应能力、语言和社会行为5大发育模块的智龄和发育商IQ均无显著差异。

科技实力铸就卓越品质 提供更科学、更健康的营养选择

《健康中国2030规划纲要》明确提出“加强儿童早期发展”，将其列为提高妇幼健康水平的核心工作之一。在此背景下，儿童大脑的健康发育受到各界高度关注。飞鹤一直深耕母乳研究，建立了覆盖超2万份样本的母乳数据库，覆盖6大区域、11省、22城市的母子健康队列，为新一代婴幼儿配方奶粉研发奠定科学基石。

与此同时，飞鹤牵头“十四五”国家重点研发计划项目，并与哈佛BCH、清华大学脑与智能实验室、北京大学医学部、首都医科大学等顶尖机构合作，开展脑发育与功能营养研究，推动配方奶粉向功能化、精准化升级。2025年初，飞鹤还突破性发布“乳蛋白鲜萃提取科技”，助力乳品品质实现“换道超车”。

官方数据显示，飞鹤2024年新增国内外授权专利153件，累计国内外授权专利659项，覆盖婴幼儿配方奶粉脑发育核心组合物、核心生产技术、功能性原料研发等多个领域。

坚守“用科技营养生命”的理念，飞鹤持续发力全生命周期营养产品，逐步构建起从婴幼儿配方奶粉、儿童奶粉、青少年奶酪到成人功能营养品的全生命周期营养产品版图，为细分人群提供更科学、更健康的营养选择。未来，飞鹤乳业将继续发挥行业龙头企业的责任担当，以科技创新实力和卓越产品品质，引领中国乳业高质量发展，守护国人营养健康。