打开
人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

人民优选来了

热门零食奶酪棒 营养知多少？

陈子源

2025年05月07日15:56 来源：人民网

近年来，奶酪棒作为一种新颖的零食，受到不少消费者青睐。一些家长把奶酪棒当做“哄娃助手”，换取孩子的味觉和心理满足。那么，奶酪棒的营养价值怎么样？又该如何选购？

人民优选来了——

本期指导专家：陕西师范大学食品工程与营养科学学院教授王毕妮。

(责编：郭思邈、吕骞)




热门点击排行榜

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开