热门零食奶酪棒 营养知多少？

近年来，奶酪棒作为一种新颖的零食，受到不少消费者青睐。一些家长把奶酪棒当做“哄娃助手”，换取孩子的味觉和心理满足。那么，奶酪棒的营养价值怎么样？又该如何选购？

人民优选来了——

本期指导专家：陕西师范大学食品工程与营养科学学院教授王毕妮。