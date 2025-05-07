中惠地热尹会涞：持续创新 推动供暖向智慧化、平台化方向发展

在南方冬季采暖需求与能源结构转型的双重挑战下，中惠地热股份有限公司以电热地膜技术为核心，推动“智能+清洁”供暖方案在全国落地。中惠地热股份有限公司董事长尹会涞在接受采访时，阐述了南方供暖模式的创新路径，并透露正推进国内首个综合能源智慧供热科技馆落地南京。

持续创新 不断满足用户精细化需求

1999年，一次德国之旅让尹会涞接触到电热地膜供暖技术。这种环保智能、不占空间的供暖方式令他深受触动，也让他意识到这项清洁、舒适、高效的技术在中国市场的潜力。

“我们几乎没有可借鉴的经验，只能依靠自我摸索与不断积累，但我坚信这项技术值得投入，必将拥有光明的未来。”尹会涞介绍到，功夫不负有心人，团队历经九年埋头攻坚，终于填补了国内在这方面的技术空白。在他看来，真正的核心竞争力，是自主可控的技术和持续创新的能力。

如今，中惠地热已形成四大核心竞争力，即掌握自主可控的电热地膜核心技术；拥有覆盖研发、设计、施工、运维全周期的高素质专业团队；搭建基于物联网与大数据的智慧热力平台；具备从材料研制到能源服务的全产业链运营能力。此外，为促进行业规范发展，中惠地热还主动牵头推动十余项国家和行业标准的制定与落地。同时，在“双碳”目标加速推进的背景下，尹会涞将中惠地热定位为“清洁能源转型中的平台型服务商”。他认为，清洁供暖不仅是设备升级，更是能源结构与服务模式的全面革新。为此，中惠地热提出“三位一体”战略转型路径。一是提供“终身供暖服务”。从设备销售转向长期系统服务，涵盖设计、安装、智能调控、能效运维等全周期，实现从“卖产品”到“卖温度”的跨越。二是推进信息化管理平台建设。自主研发“云智慧供暖平台”，运用数字孪生技术，实现按室、按时、按需精准供热，让供暖更智能、更节能。 三是贯通清洁能源全链条运营。从终端供暖延伸至建筑节能、配电管理、电力交易等环节，形成“源头优化-终端服务”的闭环。

“未来的供暖应是精准、灵活、温暖的。”尹会涞表示，在“双碳”战略、能源供应紧张以及用户精细化需求的多重推动下，供暖必须向智慧化、平台化方向发展。

破解南方取暖难题 践行企业社会责任

“南方供暖的关键在于创新，不仅要温暖，更要科学、高效。”尹会涞认为，基于南方现有建筑的特点，传统北方的“集中式”供暖模式并不适用。“环境友好、因地制宜、普惠可行。”他介绍，中惠地热主推的石墨烯智能供暖系统，正是针对南方“低温、短周期、分散式” 的特点量身打造，具有响应快、热效率高、安装灵活、成本亲民等优势。在江苏、湖南、江西等地的示范小区，该系统采用按户计量、远程控温的方式，获得居民好评。同时，中惠还积极推动建筑节能标准更新，倡导“节能设计+智能供暖”一体化集成。

“在能源转型过程中，企业家不应只是市场利益的追逐者，更应成为社会的建设者。”尹会涞表示，为国家节能降碳、城市绿色发展和百姓美好生活提供切实可行的解决方案，这既是责任，也是时代赋予企业家们的机遇与舞台。

深耕行业二十余年，尹会涞始终将社会责任视为企业使命。通过“温暖中国行”公益行动，中惠地热为孤寡老人、乡村学校免费提供供暖支持；设立“中惠公益基金”，助力偏远地区保暖与节能科普。“企业的价值在于为社会解决问题。”他说，“温暖”不仅是技术，更是一份社会承诺。