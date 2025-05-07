2025公立医院高质量发展典型案例征集展示启事

《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（以下简称《意见》）提出，要挖掘、总结、提炼、推广典型经验，以点带面推动全国公立医院高质量发展取得实效。自2021年《意见》实施以来，公立医院改革稳中提质、亮点频现。为系统呈现全国各级公立医院在贯彻落实《公立医院高质量发展促进行动（2021—2025年）》、推进医院高质量发展道路上取得的成果与实践经验，即日起，人民网·人民健康启动“2025公立医院高质量发展典型案例征集展示”。

一、征集对象

面向全国公立医院。医院可自荐，或者由各级卫生健康部门、行业组织、专家或媒体推荐。

二、征集范围

围绕“三个转变、三个提高”要求，在公立医院高质量发展要求的“四个重点建设行动”和“四个能力提升行动”中取得较好成果、在行业具有学习和推广价值的案例。具体包括以下九个方面：

1.智慧医院建设

2.改善医疗服务

3.医学人文关怀

4.医疗质量安全管理

5.人才与专科建设

6.医保支付方式改革

7.医院经济运营管理

8.分级诊疗

9.党建与医院文化建设

三、案例要求

1.推荐案例须符合相关政策法规要求，具备真实性、创新性、典型性。案例主体要具有良好声誉，无违反法律法规行为，无任何负面舆情。

2.案例内容应当包括：

（1）申报单位简介。

（2）工作概述。

（3）创新亮点。

3.案例形式应当注意：

（1）案例文本应当主旨清晰、层次分明、资料翔实。

（2）提报的案例请在表格“单位盖章”处加盖公章。

（3）盖章扫描件可用PDF格式，同时需附带WORD版本。

四、征集方式

1.征集时间：即日起至2025年8月31日。

2.提交方式：点击下载附件“2025公立医院高质量发展典型案例征集推荐表”，并发送至邮箱：yygzl@people.cn，有关图片、媒体报道链接等同时发送。

3.邮件主题格式：2025公立医院高质量发展典型案例征集+医院名称。

4.联系电话：010-65363473

五、案例展示

案例征集期间，将制作展示页面，在人民好医生客户端等相关平台进行展示；案例征集结束后，将对典型案例进行重点展示和推广。

附件：2025公立医院高质量发展典型案例征集推荐表