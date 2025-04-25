“敢救”还要“会救” “人人健康 ‘救’在身边——急救技能培训”走进常州

“轻拍重唤、判断呼吸、立即呼救、按压通气……”

“剪刀石头布，腹部冲击要记住……”

为进一步增强公众自救互救意识，营造“人人学急救，急救为人人”的氛围，让“救”的知识和技能深入人心，近日，“人人健康‘救’在身边急救技能培训”项目走进江苏常州。现场，常州市红十字会急救技能培训专家围绕心肺复苏（CPR）、自动体外除颤器（AED）以及气道异物梗阻等关键急救技术，通过理论讲解与实践操作相结合的方式，为当地200余名连锁药店的药师和店员进行了应急救护专业培训。本次培训项目由人民健康联合常州市红十字会发起，津药达仁堂支持。

常州培训现场。

“社会急救是守护群众生命安全的一道重要防线，也是构建社会大急救体系的重要组成部分。”培训现场，常州市红十字会副监事长黄洁介绍说，长期以来，常州市红十字会以民生实事项目为抓手，以“龙城守护救在身边”工作为切入，广泛开展公益性应急救护培训工作。让更多市民学习急救技能、了解急救知识、参与社会急救，为人民群众身体健康和生命安全保驾护航。随后，黄洁还介绍了红十字“三献”(献血、造血干细胞、器官捐献)工作的有关情况，并鼓励大家积极加入到“三献”志愿者队伍中来，用爱心传递希望，用行动拯救生命。

“社会急救是医疗急救的前哨，提升公众急救技能，加强重点人群在岗培训，能够有效提升全人群的自救互救的能力。”作为培训支持方代表，津药达仁堂零售事业部处方药线市场总监孙培楠认为，急救技能培训关乎广大居民的生命健康安全，通过与社区药店连锁合作，不仅能提升基层店员的药事服务能力，让每个人成为一个“流动的救助站”，还能帮助提升药店急救服务意识，为周边居民提供更加及时、专业、贴心的健康急救服务，助力提升社会急救能力。“未来，津药达仁堂将进一步发挥中医药在胸痛防治领域的特色优势，加强中医药产品创新研发，并携手全国各地连锁药店，为更多店员提供急救技能培训，建设院前急救最小单元，助力营造‘人人学急救，人人会急救’‘人人参与，人人尽心’的社会急救氛围。”他说。

作为组织店员参与急救培训的单位代表，全亿健康常州分部恒泰人民大药房、中诚大药房门管部营运总监张榕介绍了落实急救技能培训的具体举措：一是通过培训让店员掌握心肺复苏、应急处理等核心技能，成为社区健康“第一响应人”；二是升级门店服务能力，强化门店应急服务资质；三是持续保障高效便捷的急救药品供应，为生命急救争取黄金时间。他表示，全亿健康将把“为爱常备‘救’在身边”融入日常服务，让门店兼具药品销售与急救科普功能，助力构建和完善“黄金4分钟急救圈”。

据悉，在各地红十字会、急救中心等单位的专业支持下，“人人健康 ‘救’在身边——急救技能培训”项目已陆续走进深圳、淄博、西安、天津等地，通过对当地连锁药店的药师和店员开展应急救护专业培训，助力提升公众急救技能和急救素养，让应急救护知识技能深入人心。