维生素C是苹果的10倍！最近，建议多吃这种花

四五月份是槐花盛开的时刻。鲜艳的外表、怡人的清香，关键是还能吃，味道甜滋滋的，让人很难不爱！

那么，好吃又好闻的槐花营养咋样？有啥吃法？

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槐花富含哪些营养？

槐花是豆科植物槐树的花和花蕾，在花蕾形成或者开花的时候采收，其中未开的花蕾称为“槐米”，开花的称为“槐花”。槐花不仅口感甘甜、鲜嫩清香，营养也相当不错。

碳水化合物

槐花富含碳水化合物，含量为17g/100g，和土豆差不多，所以我们平时可以把槐花当半个主食来吃。需要注意的是，如果吃了槐花，建议当餐主食适当减量。

槐花含有较高的可溶性糖，所以口感很甜。其可溶性糖含量由大到小依次为：槐花＞小槐米＞中槐米＞大槐米(大槐米长度为1.6~2.0厘米、中槐米长度为1.2~1.6厘米、小槐米长度为0.7~1.2厘米)，槐花中的可溶性糖含量明显高于不同发育阶段槐米中的含量。所以，吃槐花会感觉比吃槐米更甜、更鲜美。

膳食纤维

槐花的不溶性膳食纤维含量较高，约为2.2g/100g，比白菜、苋菜、菠菜、荠菜、芹菜等蔬菜都高，多吃对肠道健康有好处。

维生素C

《中国食物成分表》中的数据显示，其维生素C含量为30mg/100g，可以和橙子媲美，是苹果的10倍之多。

并且，槐花中的维生素C含量比不同发育时期的槐米都高，由大到小依次为：槐花＞大槐米＞小槐米＞中槐米。

矿物质铁

槐花的铁含量高达3.6mg/100g，是菠菜的1.2倍。

黄酮类化合物

槐花中含有大量的黄酮类物质，比如芦丁、刺槐甘、槲皮素、山柰酚等，具有抗氧化作用。

其中，芦丁能调节毛细血管通透性和脆性、改善微循环、对控血压也有好处，芦丁在槐花中的含量小于不同时期的槐米。槲皮素与芦丁的含量呈正相关，芦丁含量越高、槲皮素含量也越高。

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叫“槐花”的都能吃吗？

槐花有洋槐花(刺槐花)和国槐花两种，可以直接供我们食用或泡水饮用的是洋槐花，香味浓烈；而国槐花一般不直接吃。

国槐花的芦丁含量要比洋槐花高得多，是其5~10倍，味道不如洋槐花，还可能会刺激消化系统导致身体不适，需要炮制成生槐花、炒槐花和槐花炭，芦丁含量才会有所降低。

在外观上，这两种槐花也不一样：

洋槐花的树枝上有刺，洋槐花干燥花呈白色且略带绿色，开花呈钟状，花冠白色，旗瓣近圆形，气味芳香，味道甘甜，沸水浸泡后，溶液为淡黄色；

国槐花的树枝上没有刺，国槐花呈棕黄色，皱缩而卷曲，花瓣多散落，开花呈钟状，颜色为黄绿色，旗瓣阔心形，味较淡微苦，沸水浸泡后，溶液呈褐色。

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槐花的推荐吃法有哪些？

槐花除了能泡水喝之外，还能做很多美食，比如槐花饼、槐花饺子、蒸槐花、槐花炒鸡蛋。

槐花饼

将槐花清洗干净后沥干水分，放入面粉和打散的鸡蛋，加适量水搅拌成糊状。平底锅刷油后倒上面糊，烙成两面金黄即可。

槐花饺子

槐花清洗干净后控干水分，和猪肉、葱姜蒜、十三香混合在一起做饺子馅。煮熟的饺子满屋香气飘飘，吃着也是鲜香四溢。

蒸槐花

很多蔬菜都可以和面粉一起蒸着吃，比如大家常吃的有芹菜叶、茼蒿、胡萝卜、豆角，都很美味。槐花也可以这样吃，清洗干净的槐花，加一些干面粉拌匀，放在蒸锅里蒸上几分钟就能吃，松散清香。

槐花炒鸡蛋

将洗干净的槐花放入打散的鸡蛋中，撒少许食盐后搅拌均匀。热锅凉油，油温上来后倒入混合好的鸡蛋液，翻炒熟透后就可以出锅了。吃起来不仅有鸡蛋的香味，还香甜可口。

春季槐花开满枝头，空气中飘散着槐花的清香，它不仅好看好闻还好吃。吃槐花不仅能品到清甜，还能摄入丰富的膳食纤维、维生素C以及黄酮类化合物，真的推荐大家趁鲜尝一尝。

监制丨王元

主编丨杜显翰

作者丨薛庆鑫

审核丨阮光锋 科信食品与健康信息交流中心副主任