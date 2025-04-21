胃癌的4大预警信号这几类人要关注

近期，28岁的网红邓世杰离世，从确诊胃癌晚期到离世仅一个月，在网络上引起了不少网民的关注。胃癌夺命为什么会如此之快？如何早期发现蛛丝马迹？

早期胃癌发现者仅占两成

首先通过一组数据来整体了解下胃癌的发病趋势以及生存率。2024年发表的“我国恶性肿瘤疾病负担情况”显示，胃癌位于男性癌症死亡的第3位，位于女性癌症死亡的第4位。总体的5年生存率低于50%，但早期胃癌的5年生存率可达90.9%至100%。

中国胃肠肿瘤外科联盟数据显示，自2014至2017年，我国早期胃癌患者占整体胃癌人群的比例从19.7%增加至20.9%。虽然早期胃癌患者的比例有上升趋势，但仍然有近80%的胃癌患者确诊时已发展成进展期胃癌。对于进展期胃癌，接受手术切除的胃癌患者的1、3和5年总生存率率分别为94.88%、78.51%和70.37%。

四个信号是身体在预警

胃癌的前期往往没有任何症状，但一旦出现以下情况，要引起足够警惕：

腹痛失去原有溃疡病发作的规律性，明显不同于往常。

胃痛发作时，进食或服药之后都无济于事，反而加重。

以往胃病发作时，食欲、体重和体力无太大的影响，现在却出现食欲减退、乏力和明显的体重减轻。

不明原因的贫血或者持续黑便。出现以上消化道症状，要排除胃癌，最好是做胃镜检查。胃镜不仅可以观察是否存在病变，还可以取2至3毫米的胃黏膜组织做活检来确诊。

胃癌的基本诊断主要是胃镜，尤其胃镜活检病理学是胃癌确诊和治疗的依据。

五类高风险人群需做筛查

胃癌有5种高风险人群，需要做胃癌筛查。定义年龄45岁及以上，且符合下列任一条件者为胃癌高风险人群：

长期居住于胃癌高发区。

幽门螺旋杆菌感染。

既往患有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、手术后残胃、肥厚性胃炎、恶性贫血等胃癌前疾病。

一级亲属有胃癌病史。

存在胃癌其他高危因素，如高盐、腌制饮食、吸烟、重度饮酒等。

警惕这个高传染性细菌

胃癌不会传染的，包括我们常见的肺癌、结直肠癌等都不会通过空气、唾液、血液、性交等亲密接触的方式传播。但是胃癌的高危因素幽门螺杆菌感染是可以传染的，主要通过口口传播或粪口传播，具有高度的传染性。

在家庭或亲密接触的人之间，幽门螺杆菌的感染率较高，这可能是因为共同用餐、接吻、口对口喂食等行为促进了细菌的传播。

此外，不洁饮食、饮用生水、接触感染者的唾液或粪便等也可能会增加感染的风险。

目前，手术治疗是胃癌唯一可以治愈的手段。Ⅰ期、Ⅱ 期、Ⅲ期和Ⅳ期患者的5年总生存率分别为94.32%、 82.56%、51.01%和23.97%。经过近30年的探索与实践，以腹腔镜手术为代表的微创外科技术是目前胃癌外科治疗的重要手段。但对于局部进展期胃中上部癌，我国目前仅推荐在有丰富腹腔镜手术经验的医学中心，探索性地开展腹腔镜手术治疗。在胃癌微创治疗方面，机器人胃癌手术的临床应用也取得了显著进展。

文/孙孝文（北京清华长庚医院）