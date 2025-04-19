本报北京4月18日电 （记者孙秀艳）记者从4月18日举行的2025年医保支付方式改革蓝皮书发布会暨趋势交流会上获悉：医保支付方式改革取得积极成效，按病种付费基本实现全覆盖，形成全国“一盘棋”。截至目前，全国393个统筹地区中实施按病组付费191个、按病种分值付费200个，天津与上海兼具两种付费模式，实现了统筹地区全覆盖、符合条件的医疗机构全覆盖、病种覆盖率达到95%、医保基金覆盖率达到80%。

医保支付机制不断完善，政策工具更加丰富，特例单议、预付金、意见收集、谈判协商和数据工作组五大机制持续健全。支付方式改革有力推动实现医、保、患三方共赢。目前，基金运行平衡、使用效率提升；医疗机构获得更多医保结余，内部收入结构改善；患者就医经济负担减轻，住院自负费用稳中有降。

国家医保局有关负责人表示，医保支付方式改革目前还存在挑战，包括医疗费用增长与支付方式管理之间存在矛盾、整体改革质量仍有较大提升空间、改革多方协同合力发挥不充分等。未来将统筹推进多元化支付体系建设、加快完善配套管理机制、加强支付改革工作协同，聚焦提质增效，持续推动医保支付方式改革走深走实。

《 人民日报 》（ 2025年04月19日 05 版）