让中医药产业更好补短板惠民生（人民时评）

从田间到临床，从生产到研发，聚焦全产业链发力，加强各环节互联互通，打造中医药事业产业互促共进、协同发展新格局

实时画面传输稳定，气温、湿度、风向等信息一目了然……走进重庆涪陵高新区太极医药城，在国药太极中药材GAP追溯展示平台上，可看到远在千里之外的20多个中药材种植基地情况。

一朵“云”，赋能智能制造，可视化信息系统平台全时段自动采集投料、提取、灌装等生产运行数据；一个“大脑”，带动产业创新发展，实现从药材种植到药品生产的全链条数字化管控。从过去需要大量人工操作，到数字化、智能化发展，中医药产业插上科技的翅膀，改变了一些人的“刻板印象”。

中医药学是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝，中医药产业发展颇具潜力。看规模，中医药行业市场规模快速增长，产业结构布局持续优化，集聚优势逐步显现。看产业链，从中药材种植、养殖和采集，到中成药、中药饮片研发生产，再到中医诊疗，链条长、环节多，强链补链需求迫切。

不久前，国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，提出加快构建现代化产业体系，形成传承创新并重、布局结构合理、装备制造先进、质量安全可靠、竞争能力强的中医药产业高质量发展格局。以全产业链升级为抓手，协同推进产业补短板与更好惠民生，无疑是推动中医药产业高质量发展的重要路径。

药材好，药才好。持续加强中药资源保护利用，提升中药材产业发展水平，势在必行。当前，中药材生产质量管理规范实施初见成效。通过中药全产业链质量可追溯数据平台，能核查中药材种子种苗、中药饮片、中药配方颗粒、中成药等不同产品的生产、流通等。进一步从源头强化质量安全，有利于为产业发展奠定坚实基础。

传承是根，创新是魂。从青蒿素治疗疟疾，到三氧化二砷治疗急性早幼粒细胞白血病，中医药的生命力在于与时俱进创新。本草基因组学从基因遗传角度研究中医药，循证医学理念与中医药临床实践相结合、构建临床疗效评价模型和指标体系……推进中医药产业化、现代化，应注重用现代科学解读中医药学原理，加快发展新质生产力，进一步助推产业创新升级。

精准对接群众需求，方能更好发挥中医药临床优势。中药疗效如何，老百姓最为关心关切。不妨从“伪、劣、贵”等难点破题，落细落实完善中药标准体系、完善中药材价格监管机制、强化临床价值评估等举措。此外，还要从实践中汲取经验智慧。比如，1100多个国家中医优势专科不断凸显以疗效为根本的防病治病优势，各地建设共享中药房强化中药饮片的质量均一性和用药可及性，都有利于更好发挥中药临床价值，造福患者。

强协同、抓源头、提质量、促转型、惠民生。从田间到临床，从生产到研发，聚焦全产业链发力，加强各环节互联互通，打造中医药事业产业互促共进、协同发展新格局，中医药必能打开发展新天地，增强群众获得感。

《 人民日报 》（ 2025年04月22日 05 版）