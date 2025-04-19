体重管理全攻略 这样才是科学减重

今年春季以来，“体重管理”持续成为公众关心的热点。体重是评估人体营养与健康状况的核心指标，每个人都是自己健康的第一责任人。如何管理体重才更有效？“管住嘴”“迈开腿”就够了吗？中日友好医院的多学科医生，针对体重管理的常见问题进行了解答。

“练哪儿瘦哪儿”是一个伪命题

网络上流行很多瘦腿、瘦腰的运动减肥方法，然而很多人练习之后发现效果并不明显，这是什么原因呢？

中日友好医院康复医学科主任江山表示，“练哪儿瘦哪儿”其实是一个伪命题。“身体里的脂肪就像是装在桶里的水，不是从桶的哪个部位舀出，哪个部位的水就减少。脂肪减少也是全身性的，而不会发生在某个特定部位。”

江山进一步解释说，很多人会通过卷腹锻炼来瘦腰，但实际上，卷腹可以增强腹直肌的力量，却并不会直接起到瘦腰的效果。因为腹部脂肪的减少是随着整个身体脂肪含量的减少而发生的。在减肥的时候，脂肪多的部位瘦得较快，脂肪少的部位瘦得较慢，这种现象会让人们误以为局部减肥有效，但其实这只是全身脂肪分布的自然规律。因此，如果想要瘦腰，不能只依赖于腰部的锻炼，而是要通过合理饮食和运动，减少整体脂肪含量，进而达到瘦腰的目的。

“喝凉水都胖”怎么办

很多正在减肥的人会抱怨，自己明明吃得不多，却还会长肉，甚至“喝凉水都胖”，这是怎么回事呢？

中日友好医院营养科主治医师于永超认为，在排除疾病和药物影响因素后，如果“觉得吃得不多”却依然会变胖，很可能是因为“吃得不多”未必是真实情况。有些人可能只是饭吃得少，但客观上，一天中吃的所有东西的总量却并不少。

不过，现实中确实存在吃得很少，却很难瘦下来的情况。于永超说，这是因为这些人曾经有过节食减肥的历史。如果经过多次反复节食，身体的基础代谢率会降低，变成“易胖体质”，从而使身体合成脂肪的效率增高，导致吃一点东西就会变胖。

此外，很多上班族还存在“过劳肥”的现象，这是因为，在睡眠不足、压力比较大的情况下，皮质醇会升高，从而导致体内脂肪向躯干部位聚集，也就是所说的“向心性肥胖”。

于永超说，评价一个人的胖瘦，不能简单地看身高和体重，更要关注代谢参数，进行身体成分分析。比如一个“肌肉型”的人，就像大草原上奔跑的骏马，虽然吃得不少，但运动量很大，也就不会存在“吃什么都胖”的情况；而一个“脂肪型”的人，即使吃得不多，也会把脂肪储存在腹部，就像沙漠里的骆驼，将脂肪都储存在驼峰一样。

于永超说，体重管理最关键的是要“稳”，不能过度节食。要通过规律饮食，将基础代谢“养”上去，再通过运动，锻炼肌肉，把自己的状态从“骆驼”变成“骏马”，从而解决“喝凉水都胖”的问题。

生酮饮食法减肥有弊端

《中国超重/肥胖医学营养治疗指南(2021)》里推荐了低碳水化合物饮食的减重方法，通过适当降低碳水化合物的摄取量，达到减重的效果。

于永超提醒，低碳水化合物饮食过程中不能走极端，例如正常饮食中的碳水比例通常是50%-65%，想要减重的人群可以将其降低到40%左右。但是如果完全戒掉碳水化合物，例如采取网上流行的生酮饮食法，则会给健康带来很大风险。生酮饮食法能够将脂肪快速分解，并通过尿液排出，但同时需要付出心情烦躁、抑郁、失眠、脱发、便秘，以及女性生理期不规律的代价，尿酸高的人还很有可能痛风发作，血脂高的人会加重动脉粥样硬化的进程。

如何判断自己是否需要减重

需要注意的是，体重管理并不意味着以瘦为美。在关注体重管理的同时，先要判断自己是否属于超重和肥胖人群。那么，如何评估自己的体重是否正常？什么时候需要减重呢？

中日友好医院体检中心主任马骁介绍，临床常用的体重评估方法有三种，第一种是体重指数，也叫体质指数，即BMI。对于中国人群来说，18.5≤BMI≤23.9，属于正常范围；24≤BMI≤27.9属于超重；BMI≥28属于肥胖。不过，BMI的评估方法具有一定局限性，不能明确区分脂肪和肌肉的重量，可能会将肌肉发达的运动员型人群误判为超重和肥胖。

第二种是腰围和腰臀围比，中国成年男性腰围≥90厘米，女性腰围≥85厘米，即可判定为腹型肥胖，也叫中心型肥胖。腹型肥胖比BMI定义的肥胖对体内代谢健康影响更大，因此，大腹便便的“苹果型”身材的人群，需要进行积极的体重干预。

第三种方法是体成分分析，即通过生物电阻抗分析法，根据脂肪、水、肌肉导电强弱的不同，来综合评估肌肉、脂肪的分布是否合理。这种方法可以检测出“隐形的胖子”，也就是BMI和腰围测量在正常范围，但体脂率(体脂率是人体脂肪重量占总体重的百分比，中国成人男性的体脂率大于25%、女性大于30%就属于肥胖的状态——记者注)其实已经超标的人群。

上班族管理体重的三个要点

肥胖与不良生活方式密切相关，然而，加班、熬夜、饮食不规律是很多上班族的生活常态，这部分人群应如何有效管理体重？

马骁表示，体重管理没有捷径。要想有效控制体重，必须从调整生活方式做起。

马骁介绍，管理体重有三个要点：首先要重视，要意识到超重和肥胖状态会对健康产生严重影响，甚至可能危害生命。其次要掌握吃、动、睡眠和心理调整的科学办法。

在饮食方面，可以按照中国居民平衡膳食宝塔(2022)推荐的种类和数量进食，同时采用一些辅助性的小技巧，例如用小型餐具来减少主食的摄入，控制吃饭速度(太快进食也会增加肥胖和超重的风险)，调整进食顺序——先吃蔬菜，再吃蛋白质类，最后吃碳水化合物、谷物类，科学的进食顺序对避免血糖升高和体重增加也会起到一定效果。

在运动方面，对于紧张忙碌的上班族来说，可以利用碎片化的时间进行运动。比如把上下班的交通方式改为骑车或者跑步，在开会时通过局部运动来锻炼肌肉力量，尤其是四肢肌肉力量。

在睡眠方面，需要养成良好的睡眠习惯。高质量睡眠有助于调节体内激素平衡，控制食欲。而在睡眠不足时，身体会分泌更多的饥饿素，使人更容易感到饥饿，从而增加食物摄入。

在心理方面，要调整心理状态，缓解压力，避免因压力导致过度饮食。

最后，要在身边营造关注健康体重的氛围，比如跟家庭成员一起运动，控制饮食；同事之间互相提醒，一起做工间操。互相督促的环境更有助于养成体重管理的习惯。