想睡个好觉 这些助眠好物看过来

褪黑素软糖、睡前播客、智能床垫……众多助眠好物登场，目的都是让人们“睡个好觉”。艾媒咨询数据显示，2024年中国睡眠经济市场规模成功突破5349.3亿元，按照年均复合增长率7.4%预测，2025年预计达5717亿元。企查查数据显示，我国现存2万家睡眠经济相关企业。

改善环境因素可优化睡眠

睡眠困扰包括夜间如厕、夜间易醒或早醒、入睡困难等。近日，中国睡眠研究会发布《2025年中国睡眠健康调查报告》指出，中国18岁及以上人群睡眠困扰率为48.5%。其中，女性存在睡眠困扰的比例为51.1%，高于男性的45.9%。随着年龄的增长，睡眠困扰率逐渐上升，65岁及以上最高，达73.7%。

不过，我国居民整体睡眠状况有所改善，平均睡眠时长增加。人们睡眠健康意识不断增强并积极采取措施优化睡眠质量，如改善光线、温湿度和噪声等环境因素。

宜家家居的一项调查显示，最受欢迎的助眠工具包括：空调和风扇、药物、饮食补充剂或舒缓饮品、音乐和播客、香薰加白噪音、书、睡眠眼罩、特殊床垫和枕头、具有冷却或加热功能的床上用品，以及遮光窗帘等。

AI空调升级“睡眠管家”

空调和风扇凭借精准的温控能力稳居助眠工具榜首。26℃左右的室温搭配循环气流能有效降低人体核心温度，帮助更快进入深度睡眠阶段。市场上最新的AI空调具备全新升级的“睡眠管家”模式，通过AI算法智能优化夜间空气环境，基于睡眠曲线增加偏好和专属定制功能，还能根据使用者反馈自动优化睡眠环境。

药物与饮食补充剂市场近年增长显著，褪黑素软糖等产品热销，但医生提醒长期服用可能产生依赖性。相比之下，草本茶饮，如酸枣仁茯苓百合茶因天然成分更受年轻群体青睐，一杯温热饮品配合深呼吸练习成为睡前固定流程。

香薰与白噪音的组合实现感官疗愈，薰衣草精油扩散器搭配雨滴敲打树叶的立体声效，能同时激活嗅觉与听觉的放松机制。睡眠播客也呈现多元化趋势，在社交平台热门话题“睡前播客推荐”下，诗歌朗诵、睡前故事是助眠好内容，收录城市雨声、森林鸟鸣等自然白噪音，以及海浪声、风声等环境音效，也是营造睡眠氛围的“好声音”。

专家提示不可过度依赖外物

物理遮蔽工具持续迭代升级。深睡眠眼罩双面不同材质，在柔软与冰凉间切换，包裹双耳的设计实现无感佩戴；石墨烯睡眠眼罩则可以调节温度，通过热敷改善眼部循环。此外，全遮光窗帘隔热防晒，周末的白天也能轻松拥有黑夜般的深睡环境。

床上用品的竞争更为激烈，连酒店品牌也加入“睡眠经济”赛道，记忆枕、控温被成为新的市场宠儿。某智能睡眠品牌近日获得资本亿元级B轮融资，其智能电动床、智能床垫等产品，不仅具备传统家居产品的舒适性，还融合了先进的AI技术，可根据用户需求进行智能调节，提供个性化的睡眠解决方案。京东数据显示，2024年，智能止鼾枕成交额同比增长超过10倍，智能电动床、智能床垫成交额同比增长125%和82%。

这些助眠好物背后是庞大睡眠经济的缩影。但专家提醒，过度依赖外物可能削弱人体自主调节机能，睡前半小时切断电子设备、保持黑暗环境等基础措施仍具不可替代性。