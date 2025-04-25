食管癌可防可治 注意筛查是关键

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

食管癌是我国高发的消化道肿瘤之一，具有早期症状极不明显，多数患者确诊时已发展为局部晚期或转移性阶段等特点。辽宁省肿瘤医院副院长、主任医师张敬东，中山大学肿瘤防治中心放疗科主任医师习勉在做客人民好医生客户端直播时介绍，食管癌防治需从认知高危因素、规范诊疗流程及改善生活习惯三方面入手。

高危人群40岁每年做一次胃镜

食管癌呈现显著地域聚集性，可能与长期食用腌制食品、烫食及遗传易感性相关。张敬东介绍：“45岁以上人群、有食管癌家族史、长期吸烟饮酒者及曾患头颈部恶性肿瘤者属高危人群。”

习勉建议，这些高危人群需要做到早筛早诊，尤其要注重体检。因为早期食管癌很难从CT发现，患者又没有明显的症状。最方便、最准确的筛查手段就是胃镜，一定要重视胃镜的体检。根据国家指南建议，超过40岁的高风险人群，建议每年体检的时候做一次胃镜。对于普通人群，建议在50岁以后每年做一次胃镜，这样能很大程度上把早期的食管癌筛查出来。早期食管癌通过手术或者微创治疗手段，比如内镜下黏膜切除或者黏膜剥脱术等，既能保留器官，也能够治愈，五年的生存率可以达到90%以上，可以起到癌症二级预防的目的。

早期患者规范化治疗效果理想

张敬东介绍，食管癌的治疗相对复杂。在整体治疗前，一般需要通过多学科会诊的形式，把内科、外科、化疗、影像、病理等各科专家聚集在一起，对患者的病情进行充分评估。通过评估根据不同的病期、不同的病情，做出全面、规范的治疗方案。不同患者采取的治疗手段是不一样的。

“对于食管癌来说，放疗可以用于不同分期的患者，达到不同的治疗目的。比如对于早期食管癌，有些患者可能拒绝手术或者不适合手术，这个时候放疗可以作为手术的替代治疗手段。对于局部晚期可手术的患者，如果在手术前面加上放化疗，也叫做新辅助放化疗，可以显著提高患者的疗效，提高治愈率，也是目前国际上推荐的治疗手段。此外，对于局部晚期不可手术的患者，可以采用根治性放疗联合化疗，简称根治性放化疗，也是目前所推荐的标准治疗方案。另外，对于晚期已发生远处转移的患者，虽然主要治疗手段是药物治疗，但是，放疗对这部分患者也可以起到缓解吞咽梗阻或者减轻转移灶疼痛等姑息性的治疗目的。”习勉补充道。

预防食管癌要少吃烫食、注意体重管理

张敬东介绍，有些人常年吃烫食，反复损伤食道粘膜是食管癌的诱因之一。喝酒也会对食道造成损伤。在喝酒的时候尽量吃一些东西，喝一些水，起到冲刷食道里酒精的作用。另外，体重也是一个重要的影响因素。肥胖人群胃酸的浓度非常高，易发生反流性食管炎，会对食道造成损伤。体重控制好以后，胃食管反流会减少，也会降低某些食管癌的发病率。