世界免疫周：专家呼吁扩大HPV等疫苗接种普及

人民网北京4月25日电 （记者杨迪）每年4月的第四周是世界免疫周，今年的主题是“人人享有免疫服务，我们可以做到”，呼吁各国加强疫苗公平性与覆盖率。

近日，由北京大学社会化媒体研究中心主办的“青少年女性HPV疫苗接种与免疫规划”研讨会举行，多位业内专家学者围绕我国免疫规划、HPV疫苗接种普及等话题展开探讨。

近些年，越来越多的地方开展民生项目，为13-14岁的适龄女孩免费接种HPV疫苗。据统计，截至目前，已有16个省份出台了HPV疫苗接种政策。复旦大学公共卫生学院卫生经济学教研室主任应晓华介绍，2024年，各地开始由单一来源转为竞争性采购，HPV疫苗的平均采购价格下降了约50%-70%，降价幅度甚至要超过药品领域的集中采购和国家谈判带来的降幅。

目前，各地的民生工程反响热烈，13-14岁青少年女性的HPV疫苗接种率也大幅提升，但如何进一步扩大普及仍是面临的挑战。“虽然这些民生工程的省份显著提高了接种率，但距离世界卫生组织提出的90%接种率的目标还有差距。”与会专家表示，长远来看，HPV疫苗从地方惠民工程项目向国家免疫规划过渡，是趋势所在。

南方科技大学公共卫生及应急管理学院教授、中华预防医学会副会长冯子健介绍，我国的免疫规划在20世纪70年代末起步，经过四十年发展，随着一系列疫苗的国产能力飞跃，我国的免疫规划在2007年形成目前的“14苗防15病”格局。

不过，目前中国的免疫规划内疫苗仍然主要面向6岁以下儿童。冯子健表示，未来应为更多人群提供保护。他说，有不少疫苗在国际上已经有相当多国家纳入免疫规划，而在我国尚未纳入，例如：近几年颇受公众关注的可预防宫颈癌的人乳头瘤病毒（HPV）疫苗以及儿童肺炎链球菌（PCV）疫苗、b型流感嗜血杆菌（Hib）疫苗、轮状病毒疫苗等等。

“这些都是世界卫生组织目前推荐全球儿童接种的疫苗。”盖茨基金会北京代表处高级项目官杜珩补充道，要让这些疫苗尽快纳入我国的免疫规划，让每个孩子都有机会通过疫苗获得保护。