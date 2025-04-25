课间操多了新花样（关注青少年体育）

今年的《政府工作报告》提出，“积极开展学校体育活动”。各地中小学积极探索将传统文化与课间活动相结合，创新开展特色体育项目。这些特别的课间活动，不但增强了学生体质，更让优秀传统文化在校园焕发新生。本报记者探访内蒙古、江西、甘肃三地，记录下这些生动实践。

——编 者

内蒙古鄂尔多斯——

校园里开运动“盲盒”

本报记者 翟钦奇

春日暖阳洒在内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区第六小学的操场上，几十名学生伴随着激昂的马头琴声，热情舞蹈；不远处，一群学生手持彩带龙，跟随体育老师李慧玲的哨声变换动作：单手甩龙，双手甩龙……围观的同学们连连喝彩。

这学期，康巴什区第六小学将蒙古舞、搏克、彩带龙等10余项传统体育项目纳入课间操与体育课中，丰富学生的校园生活。

11岁的刘欣慧第一次尝试挥舞彩带龙，稍显生疏。“以前体育课和大课间以跑步、做操为主，现在丰富有趣多了！”经过练习，她逐渐找到感觉，彩带龙在她手中也越来越“听话”。

彩带龙是鄂尔多斯的传统体育项目，也是当地民俗节庆活动中必不可少的节目。学校对其进行了游戏化设计，把传统舞龙技法拆解成“游龙戏珠”“飞龙在天”“云手穿腾”等多级挑战，学生每完成一级就给予相应奖励。

“刚开始，有孩子甩龙时用力不当，把自己缠成‘粽子’，现在他们已经能自主编排‘双龙戏珠’阵型了。”李慧玲说。

“丁零零——”下课铃响，学生们迅速整理好桌椅，原地站好。《蒙古袍嗨起来》音乐响起，学生们跟着节奏做出柔臂、抖肩、硬腕等蒙古舞标志性动作，尽显草原儿女的豪迈气质。结合敲击课桌、拍手等动作，小小的教室里仿佛上演起扬鞭驰骋、敬献哈达的场景。

“上学期，我家孩子体检超重，学校引入传统体育后，他每天运动量不低于2小时，不到一年时间减重4公斤。”五年级学生张佳豪的妈妈告诉记者。

据介绍，从2024年开始，康巴什区教体局定制了28种运动“盲盒”——小学侧重趣味性项目，如趣味跑跳、花样跳绳、飞盘、搏克等；初中注重技能培养，开展足球、乒乓球、游泳等专项训练，落实每天1节体育课与2小时校内运动。一年来，康巴什区学生近视率下降4%，体质达标率提升至97.4%。

江西抚州——

非遗舞蹈添彩体育课

本报记者 杨颜菲

上午9点55分，第二节课下课铃声响起，江西省抚州市临川区展坪镇中心小学690余名学生在操场上整齐列队。手持莲枪、手腕翻转、足尖轻点，莲枪杆上的铜铃丁零作响，红黄绿相间的穗子在阳光下跃动——这是展坪镇中心小学独创的课间操莲枪操。

莲枪舞是当地一种民间舞蹈，因舞蹈场面热烈欢快、氛围诙谐幽默而深受当地群众喜爱，被列入临川区非物质文化遗产名录。

“要让中华优秀传统文化融入孩子们的体育生活。”展坪镇中心小学党支部书记、校长廖志芬介绍，去年2月，展坪镇中心小学将莲枪舞引入特色课堂，组织教师在莲枪舞的基础上编排出适合小学生的莲枪操教材，在学校进行推广。

“整套体操有8节，每一节有4个8拍，我们从每一个分解动作教起，确保全校学生都能学会。”展坪镇中心小学教师、莲枪舞社团指导老师韩欣梦说，目前社团有32名成员，节假日时成员常常会身着统一服装，前往养老院、福利院等场所表演。大家积极性很高，不少学生因习练莲枪操身体更结实、变得更自信。

四年级学生邱哲妍就是其中之一。2023年，她转入展坪镇中心小学就读，因为性格内向，很长时间无法融入新环境。上莲枪操课时，班主任张飞娥对她的动作给予充分肯定，在老师的悉心教导与鼓励下，邱哲妍越跳越好。“因动作标准、协调能力强，她入选学校莲枪舞队，代表学校参加临川区中小学生艺术节，获得一等奖。”张飞娥说，现在的她和刚来时很不一样，不仅积极参与学校的各种活动，还交到很多新朋友。

“既传承优秀传统文化，又强身健体。”廖志芬说，把非遗项目与体育运动融合起来，孩子们的精神面貌越来越好。

“随着莲枪操受到关注，我们正在研发第二套教材，争取在全区中小学推广。”廖志芬说，“传统文化遇见体育，孩子们的课余时间有了更多色彩。”

甘肃敦煌——

敦煌艺术融入健身操

本报记者 宋朝军

兰花指收放自如、双手绕圈开合、脚尖外旋点地……在甘肃省敦煌市敦煌中学的操场上，伴着琵琶、横笛和竖箜篌的声声乐鸣，2000多名高中生集结成列、翩翩起舞，敦煌壁画中的“金刚力士”“反弹琵琶”“飞天”等造型逐一呈现。

3分多钟的《舞美敦煌》，是敦煌中学原创的特色课间操，将敦煌舞和健美操融于一体，已经陪伴了10多届学生。

“高中生学习任务比较重，特色课间操能帮孩子们调整状态、舒缓压力。”谈起创编初衷，该校体育教师张梦婷说，“我们采用了当地特色文化这把‘钥匙’。”

2015年底，敦煌中学启动敦煌舞课间操的编排。张梦婷找来敦煌舞教学体系创建人高金荣教授的敦煌舞教学视频，和同学们一起找灵感。

从敦煌舞到课间操，不能依葫芦画瓢。“要根据中学生体能素质、动作难易度和8拍丰富度等进行改编，让这些动作在保持敦煌舞美感的同时，又能适应课间操的功能需求。”张梦婷一个动作一个动作研究，一招一式重新设计，把健美操中的并步、交叉步等融入其中。

不到一年时间，初版的敦煌舞课间操就在全校推广，并在10年间不断完善。其间，不少舞蹈学院、体育学院的专家来校指导，提出细节优化意见。

如今，《舞美敦煌》已经形成3段共44个8拍的动作，每个8拍对应敦煌壁画中至少一个造型。每个动作都经过精心设计，抬头仰头、手臂和背部运动、关节运动、腰部舒展、肌肉拉伸等依次进行，让学生舒展身心。其中，根据协调性、身高等男女生各自的特点，部分动作还细化了两个版本。

近年来，敦煌中学还研发了《武动敦煌》武术操，和《舞美敦煌》课间操、跑操、“一班一特色”等活动轮流安排，组成敦煌中学校本课程的重要内容。

“通过敦煌舞课间操等特色文体活动，促进学生德智体美劳全面发展，增强学生的文化自信。下一步，我们将继续推进敦煌文化进校园活动。”敦煌市教育局局长冯颖超表示。

《 人民日报 》（ 2025年04月25日 15 版）