谷雨养生：祛湿健脾迎初夏（节气与健康）

本报北京4月17日电（记者王美华）4月20日将迎来谷雨节气，这也是春季的最后一个节气。首都医科大学附属北京中医医院疼痛科副主任医师陈平提醒，此时养生要顺应节气特点，重点做好祛湿健脾，以安然入夏。

“谷雨取自‘雨生百谷’之意，寓意春雨滋润、五谷萌发。”陈平介绍，此时，南方多雨湿润，北方升温明显，空气湿度增大。中医认为，湿邪易困脾伤胃，阻滞气血，导致人困乏无力、关节酸痛、影响睡眠。因此，谷雨养生的重点是祛湿、健脾，脾主运化水湿，脾胃好才能化湿、养气血。

在饮食调理方面，陈平建议遵循“清淡为主，健脾为先”的原则，多吃“红”与“绿”：适当多吃红豆薏米粥，搭配茯苓、山药，有助祛湿，脾胃弱的人可以加点陈皮理气；绿色蔬菜如芹菜、苦瓜等清热利湿，可帮助肠胃保持清爽状态。同时，要少吃冰饮、肥肉等生冷油腻食物，适当饮用姜茶或茉莉花茶，可暖胃化湿。

起居方面，建议“春捂适度”。陈平解释，谷雨时外界湿气重，易在体内淤积，穿衣不宜过厚，适当出汗有助于排湿。但是，夜间需特别注意腹部和脚部保暖，防止湿邪乘虚而入。同时要“动静结合”，他建议每日保持半小时温和运动，如散步或拉伸，以微微出汗为宜。居家可巧用艾叶，用其泡水擦地或进行艾灸，借助艾叶温性驱湿散寒。

穴位按摩是祛湿妙招。陈平介绍，祛湿可以按揉阴陵泉与足三里两个关键穴位：阴陵泉位于小腿内侧膝下凹陷处的骨突点，每日按压3—5分钟可健脾祛湿；足三里在小腿外侧膝下四指宽处，同法按摩能调脾胃、补气血，缓解疲劳。两穴早晚各按一次，按压时酸胀感明显者，提示体内湿气较重，坚持按摩可使气血更通畅。

针对谷雨易发的关节酸痛，陈平建议可用姜水泡脚后按摩小腿，可驱散寒湿。若出现失眠症状，多与湿邪困脾导致气血生化不足有关，可在医师指导下服用参苓白术散或藿香正气水，配合艾灸神阙穴或足三里。若失眠伴随肩背酸痛，可在专业医生指导下，尝试针刺神门、内关等穴位，以宁心安神。