发现肺结节，不必太惊慌（名医讲堂）

近年来，随着医学影像技术的发展和健康体检意识的提高，很多人通过肺部CT检查发现自己有肺结节。肺结节这个医学术语常常让人们感到恐慌，甚至联想到恶性肿瘤。肺结节有这么可怕吗？发现肺结节，该怎么办？

肺结节并不等于肿瘤，更不是肺癌。所谓肺结节，是指出现在肺组织内的直径≤3厘米的类圆形或不规则形病灶，通常由影像学检查（如CT）发现。

肺结节根据大小可分为：微小结节（＜5毫米），绝大多数为良性，需定期随访；小结节（5—10毫米），需结合形态特征判断风险；较大结节（＞10毫米），需警惕恶性可能。肺结节根据密度可分为：实性结节，均匀高密度影，边界清晰；磨玻璃结节，均匀半透明影，似磨砂玻璃，不掩盖支气管血管结构；混合性结节，实性与磨玻璃成分共存，恶性风险较高。

肺结节由哪些原因导致？一是感染与炎症。细菌或真菌感染，如结核杆菌、隐球菌感染，愈后可能残留钙化灶；非特异性炎症，如肺炎后遗留的瘢痕组织。二是良性病变。比如错构瘤，由正常肺组织异常混合形成的良性肿瘤；血管瘤，也即血管异常增生等。三是恶性肿瘤。原发性肺癌，如肺腺癌、鳞癌，早期常表现为混合磨玻璃结节或磨玻璃结节；转移性肿瘤，也即其他器官发生的肿瘤转移至肺。四是环境与生活习惯。吸烟与二手烟，烟草中的致癌物直接损伤肺组织；空气污染，空气中粉尘等污染物、颗粒物长期刺激肺组织；职业暴露，如接触石棉、放射性物质等刺激肺组织。

研究表明，体检发现的肺结节中，90%以上为良性病变或陈旧性病变。诊断肺结节是良性还是恶性病变，需要根据结节的大小、密度、形态等，以及患者的年龄、吸烟史、家族史、疾病史等综合评估。

绝大多数肺结节不会带来任何不适的感觉和症状，但当患者知道自己有肺结节以后，常常会出现各种从心理到躯体的不适，这些不适多由肺结节带来的心理负担导致。常见的心理问题最多见的是焦虑型，有人会想“我是不是得了肺癌？结节会不会突然增大，会不会转移”，因此恨不得过几天就复查一次肺部CT。此外，也有逃避型的，觉得“反正没症状，根本不需要管”，甚至把存在肺结节的事情抛之脑后，完全不管不顾，也不复查随访。还有的人认为，必须马上切掉，觉得只有手术才能保证没有问题。

其实这些紧张焦虑完全没有必要。良性肺结节只需要随访观察即可，即使怀疑是恶性的肺结节，也有多种治疗手段和方法，达到治愈性目的。所以，发现肺结节，最好到医院找专科医生，了解肺结节的具体风险。医生会根据对肺结节的评估结果，并结合患者的年龄、身体状况、合并疾病、个人意愿等，建议对肺结节进行随访观察或者针对性处理。

此外，肺结节患者可以及时调整生活方式，戒烟并远离二手烟，增加富含抗氧化物质的食物如绿色蔬菜、坚果等摄入，适度运动锻炼，如快走、游泳等，有利于促进肺健康，增强肺功能。

肺结节是身体发出的“健康信号灯”，提醒人们关注肺部健康。随着医疗技术的进步以及医学影像技术与人工智能的深度融合，肺结节的管理正朝着精准化、个性化方向发展。树立科学的健康观念，积极配合医生建议，可以控制好肺结节，守护肺健康。

（作者为解放军总医院第五医学中心肿瘤医学部主任医师）

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 19 版）