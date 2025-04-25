每天走多少步合适？运动养生要“适度”（服务窗）

“大家现在喜欢通过走路锻炼身体，我们建议走路也要有度，一般30分钟到60分钟、步数6000步至1万步为宜。老年人的体能下降，30分钟至40分钟、4000步至6000步较为合适，还可以分两段或者三段来走路，这样对身体是有益的。”在国家中医药管理局召开的新闻发布会上，中国工程院院士、全国中医运动医学中心主任朱立国给出建议。

运动养生需要注意：因人而异。比如，对于阴虚、气虚的人群，不推荐太剧烈的运动，应以温和的散步为主，调息养神。运动中要观察自己的身体信号，特别是呼吸。运动中不宜出现呼吸急促、说话断断续续等情况。不能过于疲劳，运动起来没有“度”，比如运动完之后腰酸腿疼，这样会适得其反。运动之后神清气爽，肌肉没有过度的反应和疲劳，这是比较好的“度”。注意时间，锻炼时间以清晨为好。日出时锻炼对阳气的激发有好处；夜间则要注意保护阳气，避免大量、剧烈的活动。

大多数人选择中等强度的运动为好。什么是中等强度？可以参考心率这一指标。运动心率保持在每分钟（220-年龄）×0.6次至（220-年龄）×0.7次之间。四川省骨科医院运动医学科主任罗小兵说，每个人体质不一样，因此运动适应方式也有不同。我们可以通过中医体质辨识、体质体适能评估和运动技术分析，了解身体机能的薄弱环节，找到伤病发生的关键因素。

《 人民日报 》（ 2025年04月25日 12 版）