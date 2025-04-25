老年人直播间购物，这些细节需要注意（链接）

随着线上直播间的蓬勃兴起，越来越多的银发群体选择到直播间购物。这激发了银发经济新动能，让老年人享受到足不出户选购各类商品的便利，但同时也暴露出值得注意的非理性消费问题。

老年人应该如何避免在直播间的非理性购物？

提前规划，按需购物。在网购之前要设定购物预算，避免因促销活动或信任主播而过度消费。老年人可在家人的帮助下制定购物清单，按照实际需要购物，避免因冲动购买不需要的商品。

核实资质，辨别真伪。可查看商家是否有营业执照、品牌授权等资质，避免购买“三无”产品，特别是对声称“特效”“包治百病”等的商品要保持警惕。尽量在正规电商平台以及官方直播间购物，避免通过不明链接或私人转账购买。对于异常低价的商品要增强防范，谨防上当受骗。

冷静思考，避免冲动。部分直播间为了售卖商品，会营造出紧张的购物氛围。老年人在直播购物中遇到限时抢购时，不妨先冷静几分钟，避免因匆忙下单而后悔。对于不确定是否要购买的商品，可以先与家人沟通，听取他们的建议。对于赠送红包、鸡蛋等礼品的直播间，要多加小心，防止主播借此建立信任，销售高价商品。

老年人在直播间购物前，要了解商品的退换货政策，查看商品是否符合“7天无理由退换”等，避免购买后无法退换。

消费过程中，老年消费者要注意将写有商品关键信息的页面、促销承诺、直播画面、聊天记录、购买记录等截图或录屏保存，还可以通过咨询客服，明确产品相关内容，以便出现消费纠纷时，收集证据依法维权。

老年消费者如果发现权益受损，要第一时间与商家、平台协商；如不能协商解决，请拨打12315热线电话或通过全国12315平台进行投诉，还可以在网页搜索“全国消协智慧315平台”或微信搜索“全国消协智慧315”小程序进行投诉，依法依规维护自身合法权益。

（作者为安徽省消费者权益保护委员会法律与公共事务部主任，本报记者罗阳奇采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年04月25日 12 版）