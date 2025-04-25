全国儿童预防接种日：常见的儿童疫苗类型和特点是什么？专家解答

今年4月25日是第39个全国儿童预防接种日，宣传主题是“打疫苗 防疾病 保健康”。接种疫苗在保护人的全生命周期健康中发挥着重要作用，儿童出生后应按照免疫程序接种疫苗，青少年、成人、老年人也可以通过接种疫苗预防疾病。疫苗如何保护孩子？接种时间如何安排？为此，人民网采访了温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院儿童预防接种咨询门诊副主任医师 余刚。

余刚介绍，目前儿童接种的疫苗以灭活疫苗为主，如常用的有脊髓灰质炎灭活疫苗、流脑多糖疫苗、百白破疫苗、流感裂解疫苗、甲肝灭活疫苗等。灭活疫苗是将致病的病毒或细菌培养，再用特殊的手段将其灭活，接着将灭活的病原体直接制备成疫苗，或将其裂解后提取主要抗原成分制备成疫苗。灭活疫苗几乎不具有致病风险，但一般要接种多次，通常在接种第2或第3剂后才能产生足量的保护性抗体，常需定期加强接种。以百白破疫苗为例，它通过将百日咳杆菌、白喉杆菌、破伤风杆菌进行灭活处理，从而制备而成，在2月龄、4月龄、6月龄、18月龄和6周岁各接种1剂次，能有效预防百日咳、白喉、破伤风这三种严重威胁儿童健康的疾病。

“相较于灭活疫苗，减毒活疫苗接种的剂次数少，一般接种1剂至2剂即可达到预防效果，而且接种后产生的抗体水平和持久时间也会高和长于灭活疫苗。”余刚指出，减毒活疫苗是将病毒或细菌的毒力降低至不能使人致病，但又保留其活性状态，这些 “弱毒版” 的病原体进入人体后，能够刺激免疫系统产生免疫应答，让孩子在不被感染致病的情况下，获得对特定疾病的免疫力。卡介苗、脊髓灰质炎减毒活疫苗、麻疹腮腺炎风疹联合减毒活疫苗、水痘减毒活疫苗、轮状病毒减毒活疫苗等为目前儿童常见的减毒活疫苗。

余刚强调，不同的疫苗有不同的免疫程序，这主要是根据疾病的流行特征、疫苗临床试验结果和多年科学实践为依据而制定。家长们可以参照《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序表（2021年版）》，合理安排孩子的疫苗接种时间。