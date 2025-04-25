从健康传播角度看“拍CT致癌”（健谈）

近日，“拍CT致癌”的说法再次成为社交媒体热议的焦点。一篇美国的研究文章称，美国2023年的CT检查，预计将导致约10.3万癌症新发病例；如果状况持续下去，CT相关癌症最终可能占每年所有新发癌症病例的5%。这个事情在传播过程中被贴上“CT是癌症制造机”的标签，引发公众关注。

太阳底下无新事，“拍CT致癌”的相关说法已经不是第一次出现了。而且差不多每一次出现，都被辟谣了。为什么还会卷土重来？可能因为这次是美国来的数据？可能互联网的健忘症传染给传播受众了？不管怎么样，我们仔细看一下这个研究，就能发现，它和近年来多个顶刊发表过的、结论为“CT增加患癌风险”的研究论文，有异曲同工之处，那就是——分析CT检查与癌症发生之间的相关性。

数据统计中的相关性并不等于因果性。比如，如果观察到冰淇淋销量与溺水人数同步上升，那么就能说明二者是因果关系吗？两者可能是夏季高温这一共同因素导致的结果，它们之间应该是相关性的关系。本文开头提到的最新研究，其第一作者在接受采访时也说了：“我们只能推断CT检查的辐射可能会引发额外的癌症病例，但无法具体判断这些癌症到底是怎么来的。”

所以，对此研究，不必过分担忧，要正视CT的积极作用和科学价值，它能帮助医生看清病灶，虽然有一定健康风险，但吃饭还能噎死人不是？更遑论经过这么多年的发展，CT机早已不是当年的吴下阿蒙。不久前，全国首台NAEOTOM Alpha双源光子计数CT（光子CT）落户江苏省省级机关医院。本台光子CT首次将半导体作为探测器材料应用于医学成像，实现检查辐射剂量大幅降低。一次鼻窦扫描的辐射剂量大约为0.001mSv，相当于晒两个小时太阳；一次肺部筛查平扫的辐射量低至0.03mSv，相当于乘坐了一趟由南京飞往北京的航班所接受的辐射剂量。

医学界也有共识，一般来说，常规CT检查收益大于风险，无需过度担心。理性看待研究结论，避免过度CT检查即可。

这件事很快会翻篇，但这类似是而非的健康判断，还会时不时出来搅动是非。对此，发布相关研究成果的机构、研究人员，在表述上，一定要客观理性，一定要全面，把各种约束条件，讲清楚，讲透彻。甚至某些时候，可能要着重提示“这是在极端情况下得到的数据/结论”。

新闻媒体、传播机构不可危言耸听，断章取义。这种专挑“致癌”等刺激字眼做标题的做法，跟旧时天桥卖大力丸的有一拼，锣鼓敲得震天响，真章全抛在边角料里。健康传播一定要把握住时机、程度、效果，避免为了流量不要质量的倾向。

相关健康管理部门，也应该关注舆情，对于影响较大的医疗健康问题，及时发声，澄清误区，安定人心。

最后，对于读者来说，也需要不断提高健康素养，学习、掌握相关健康知识，学会甄别健康信息，理性看待医学检查的双刃剑效应。这样才不会人云亦云，被牵着鼻子走，做好自身健康的第一责任人。