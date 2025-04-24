知名中餐品牌点亮新加坡地标

4月19日，张亮麻辣烫在新加坡地标义安城广场举办“大师汤底”全球发布会，以“世界有张亮，一起麻辣烫”为主题，正式宣布将三款“大师汤底”：经典麻辣骨汤、阳光番茄浓汤以及醇香干汁麻辣拌纳入全球标准化菜单，川菜名厨·中国烹饪大师兰明路、米其林主厨·中国新锐厨王周冰洁、世界川菜领军人物刘波平，以推荐官身份深度参与这三款产品诠释。这场盛会向全球消费者展示了中国餐饮品牌张亮麻辣烫的产品创新实力，也体现出品牌的全球领先地位与全球化战略雄心。

发布会上，张亮麻辣烫首次系统阐述了品牌“全球领先”的五大核心竞争力，即规模领先、产品领先、供应链领先、体验领先和权威领先。

规模领先是品牌最直观的优势，目前张亮麻辣烫已在全球建立6000+连锁门店，其中海外门店100+，分布在超350座城市，一年卖出超2亿碗。

产品领先体现在现熬牛骨汤的核心制作工艺上，“只选每头牛的8根腿骨，慢火细熬，形成了张亮麻辣烫独特的风味基础。”

供应链领先保障了全球门店的产品一致性。张亮麻辣烫与全球顶级供应商深度合作，严守国际高品质选材标准，建立了从原材料到餐桌的全链路质量控制体系。

体验领先则是张亮麻辣烫区别于传统快餐模式的关键优势。食材清晰陈列，单人单锅烫煮，为消费者提供了自由、健康、个性化的用餐体验。

权威领先方面，张亮麻辣烫联合上游顶级供应商创新研发独家产品，并高频收获多平台多维度认证。不久前，国际权威机构沙利文（Frost &Sullivan）还将张亮麻辣烫认证为“全球麻辣烫领先品牌”。

本次发布会的核心亮点是三款由顶级厨师推荐的“大师汤底”全球发布，它们将成为张亮麻辣烫在全球范围内的标准化产品。这三款汤底不仅传承了中国饮食文化精髓，也充分考虑了国际市场的多元需求。

来自川菜名厨·中国烹饪大师兰明路推荐的经典麻辣骨汤，将传统麻辣风味与现代工艺相结合，“以现熬牛骨汤为基础，加上味型丰富的麻辣，实现了麻、辣、香、鲜的完美平衡。”这款被誉为“万物皆可烫”的汤底，已经成为张亮麻辣烫品牌的标志性产品。

米其林主厨·中国新锐厨王周冰洁带来的阳光番茄浓汤，严选北纬26°高日照产区阳光番茄，以低温炒制工艺保留原汁原味。“这款汤底特别适合欧美、东南亚等地区的消费者，满足了追求健康、清新口味的全球需求。”周冰洁解释道，创新风味的推出是张亮麻辣烫全球化战略的重要一环。

川菜领军人物刘波平推荐的醇香干汁麻辣拌，则完全突破了传统麻辣烫的形态。其醇香干汁严选云南小米椒的野性、河北羊角椒的醇厚、华北三樱椒的辛香，形成具有独特标识的味觉符号。“这是对传统麻辣烫的创新升级，以秘制花色酱料为核心，满足年轻消费者对'干拌'品类的需求。”刘波平表示，这款产品在各国Z世代消费者中尤为受欢迎。