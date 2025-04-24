“医”心贴民心 争做“最美基层好医生”

“翻山越岭送医送药，挨家挨户普及健康知识，用脚步丈量医者初心，用坚守诠释健康所系……这，就是‘最美基层好医生’。”

4月23日，由中国医药新闻信息协会主办，人民健康支持，好医生集团、沈阳清宫药业集团有限公司公益支持的“2024最美基层好医生推荐展示活动总结会暨2025年度活动启动仪式”在北京举行。

现场推荐展示百名“最美基层好医生”。

“当前，我国平均预期寿命已实现显著提升，这背后离不开基层医疗工作者的默默付出。他们恰似点点繁星，照亮了无数人的生命之路，以平凡而伟大的形象，筑起了医疗卫生体系坚实的基层防线。”中国医药新闻信息协会会长张冀湘说：“基层医生是百姓身边的健康守门人，其感人的故事值得被世人了解，他们所展现的医者仁心美德应得到广泛传扬。我们期望更多社会力量能投身支持基层医疗的事业，这既包括相关部门的有力支持，也涵盖企业界的积极参与。同时，希望媒体能够发现并记录下更多基层医疗的暖心瞬间。让我们携手共进，努力营造良好的社会环境，让基层医生能够安心留下、出色工作、收获尊严。”

“基层医务工作者用脚步丈量健康版图，用仁心书写医者担当。有的退休不退岗，将三甲医院的经验转化为社区健康服务新范式；有的翻山越岭送医入户，用行动诠释医者无疆的真谛。他们是基层医疗的脊梁，是健康中国动人的风景。”好医生集团副总经理、清宫药业集团有限公司总经理刘汉军说：“一直以来，好医生集团关注关心广大乡村医生群体，通过开展基层培训等举措，为基层医生的成长与发展提供有力的支撑与保障。未来，我们将继续坚持‘做好人 制好药’的初心，以科技创新为驱动，以传承中医药文化为根基，以担当社会责任为己任，与各方聚力同行，共同推动基层医疗事业高质量发展。”

“一名好医生，应该时时把患者的疾苦放在心上，只有这样才会赢得社会的尊重和信任。”“我传承的不仅是一门医术，更是一份沉甸甸的责任。”“路越难走，越需要有人去探路。为了患者，我愿走这条艰难的路。”来到现场的基层医生代表们分享了自己的工作感悟。

基层医疗卫生工作的开展离不开社会各方力量的支持。中华预防医学会监事长梁东明，国家心理健康与精神卫生防治中心党委副书记、纪委书记姜雯，北京大学医学人文学院党委书记王玥，北京市社管中心副主任张向东，北京医院内分泌科主任潘琦，首都医科大学全科医学与继续教育学院副院长杜娟等行业专家在现场见证了基层医务工作者风采。

据了解，“2024最美基层好医生推荐展示活动”于2024年8月启动。候选人由医生自荐、医生所在单位推荐、市级 （含） 以上媒体推荐，经报名征集、材料初筛、网络展示、专家评议等环节，共推荐展示100名基层医务工作者。现场揭晓了“2024最美基层好医生推荐展示活动”入围案例名单，并启动了2025年度活动。