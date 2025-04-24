助力慢病防治+管理 “人民健康之星”科普行动走进长春

“嘎嘎好！‘人民健康之星’科普行动来到吉林，既有专家现场科普慢病防治知识，又有细致周到的健康咨询、慢病检测等服务，既实用又贴心。”

4月22日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、吉林大药房参与的第五届“人民健康之星”科普行动（吉林站）在吉林省长春市启动。通俗易懂的科普讲座、丰富多样的健康服务，使得当地居民对这场送到“家门口”的科普行动频频点赞。

第五届“人民健康之星”科普行动（吉林站）启动。

目前，我国正加速步入老龄化社会，心脑血管疾病等慢性疾病的发病率与死亡率呈升高趋势。现场，吉林省人民医院心血管疾病诊疗中心主任医师刘宗武开展《抗衰老与心脑糖老年病防治》主题科普讲座，将专业医学知识转变为通俗易懂的科普内容，为中老年人群提供健康指导，针对慢病防治及管理等相关问题解疑答惑。“网络上的科普信息真假难辨，三甲医院专家面对面给我们讲解，靠谱。”“感谢专家纠正了我之前的慢病防治认知误区，这场科普行动真是‘及时雨’。”现场居民说。

中国抗衰老促进会理事张林以《通络养生八字经》为主题，带来了一场既生动有趣又深入浅出的科普讲座。他依托中华传统文化“儒、释、道、医”养生理念，结合中医药及络病理论，详细科普了“通络、养精、动形、静神”养生八字经，为居民春夏之交的慢病防治及管理提供实操建议。“十指花开通气血，拂尘晃腰调脾胃……”现场，动形养生的中华通络操展演也吸引了群众的关注，大家纷纷拿起手机录制视频，方便后续跟练。

作为支持方代表，以岭药业相关项目负责人任计辉说：“中医药文化作为中华民族的瑰宝，源远流长，在华夏文明的发展进程中不断传承与完善。”他表示，未来，以岭药业将持续秉承“继承创新，造福人类”的企业宗旨，积极参与各项公益事业，助力推动“人民健康之星”科普行动落地实施，推动慢病防治新理念惠及更多人群。同时，全面围绕慢病人群传播健康知识、普及健康理念，助力全民健康素养提升和健康中国建设。

药店作为基层医疗健康服务的重要节点，在居民慢病防治与管理过程中能够发挥多方面的作用。现场，吉林大药房药业股份有限公司总经理房云介绍说：“吉林大药房通过档案建立、健康咨询、用药指导、定期回访以及疾病教育科普五大方面给予居民个性化和深层次的疾病管理服务，实现居民安全用药和慢病管理的闭环管理。”她认为，打造基层医药健康服务生态圈，药品零售连锁企业应按照15分钟生态圈的标准完善网络布局，实现健康便民服务。同时，要持续提升店员健康服务及慢病管理水平，加强分层级培训，努力实现“小病当医生、大病当参谋”。此外，要借助AI赋能，让更多的居民通过智能设备辅助健康监测和健康管理。

现场，健康达人分享了健康管理经验和养生心得。在健康服务区，多位医疗专家在现场为居民提供一对一健康咨询，并开展了颈动脉斑块检测、血压检测等慢病筛查服务。

第五届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30余个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人分享等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量，为健康中国建设作出应有贡献。