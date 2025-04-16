国家疾控局：水痘、手足口病这样预防

春季是多种传染病高发季节，水痘和手足口病作为儿童青少年群体中常见的传染性疾病，受到家长关注。国家疾控局近日发布健康提示，针对两种疾病的临床表现、传播特点及科学防控措施作出权威解读，呼吁公众提高防范意识，筑牢健康屏障。

水痘是由水痘-带状疱疹病毒引起的急性传染病，初次感染表现为水痘，病毒潜伏于神经节中，免疫力低下时可再次引发带状疱疹。

根据国家疾控局发布的健康提示，患者感染后通常经历10至21天的潜伏期，随后出现发热、头痛、乏力等类似感冒的症状。未接种疫苗或未感染过水痘的人群均易感。病毒主要通过飞沫传播（如咳嗽、打喷嚏），也可通过直接接触水疱液或被其污染的物品传播。

家长关心，孩子得水痘后有哪些表现？中国疾控中心病毒病所专家表示，水痘皮疹的特征包括：皮疹先发于头部和躯干，逐渐向四肢扩散；从红色斑疹迅速演变为丘疹、水疱，最终结痂；夜间瘙痒感加剧，需避免抓挠以防继发感染。

如何做好预防与处置？专家表示，儿童可接种两剂水痘疫苗（首剂12至18月龄，第二剂4至6岁）；患者应隔离至全部结痂，需居家休息，保持皮肤清洁，避免抓挠。

若出现高热不退、皮疹化脓或意识模糊等症状，应立即就医。孕妇、新生儿及免疫力低下者感染后需尽早接受抗病毒治疗。

手足口病也是春夏季常见传染病。中国疾控中心2024年监测数据显示，我国手足口病流行特征发生变化：虽然流行强度较高，但重症比例明显下降。2024年我国手足口病重症比例较2009至2019年间平均水平下降97%，流行强度呈现“双峰”特征，第一个高峰为5至7月，第二个高峰为10至11月。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，手足口病由多种肠道病毒引起，以手、足、口腔等部位皮疹为典型症状，5岁以下儿童为高发人群。早期症状为发热，随后出现口腔黏膜疹及手足部红色丘疹或疱疹，部分患儿臀部、四肢亦可见皮疹。多数病例症状较轻，极少数可能引发病毒性脑炎等严重并发症。

预防手足口病应做好以下6点，包括：避免接触患儿，尽量不要与患儿拥抱、分享玩具、共用餐具和洗浴用品等，防止交叉感染；保持手卫生，用“七步洗手法”清洁双手；减少聚集；密闭公共场所和居室要经常通风，保持空气流通；做好清洁消毒；积极接种疫苗，目前，EV71型灭活疫苗可有效预防由肠道病毒71型引发的手足口病。

王华庆强调，水痘和手足口病均为可防可控的传染病，防控核心在于“保护易感人群、切断传播途径、控制传染源”。两类疾病均有对应疫苗，家长可积极为儿童完成接种；托幼机构需加强监测，发现疑似病例及时上报，落实晨午检制度。（记者顾天成）