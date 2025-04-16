使用数字设备或降低认知衰退风险

科技日报北京4月15日电 （记者张梦然）《自然·人类行为》14日发表的一项荟萃分析发现，数字技术设备的广泛使用，即使用电脑、智能手机、互联网或三者结合，可能与50岁以上成年人的认知衰退和认知受损发生率降低有关。这一结果似乎有悖于目前一种“数字痴呆症”的假说。

当前，使用数字技术设备已是普遍现象，而在这类设备中长大的第一代人正在接近出现痴呆症状的常见年龄。数字痴呆症假说认为，一辈子都使用数字技术设备会弱化认知能力；不过，也有其他观点认为，经常使用这类设备能让认知表现高于预期，因为这类设备可以促进维持认知能力的行为。

美国得克萨斯大学奥斯汀分校及贝勒大学团队分析了57篇已发表的研究，这些研究覆盖了全球411430名平均年龄68.7岁的人使用数字技术设备的情况，所有研究都包含一项认知诊断或测试。他们没有发现数字痴呆症假说的证据。恰恰相反，使用数字技术设备与这些人的认知受损风险降低有关。

重要的是，团队分析发现，这个结果或许不能用人口统计、社会经济、健康或其他生活方式因素独立解释。他们还在纵向研究中发现了使用数字技术能降低认知衰退风险的证据，这些纵向研究的平均随访时间为6.2年。

不过，团队指出，这些研究并不能解释使用数字技术设备与认知健康之间相关联的因果机制。