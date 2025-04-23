践行医者仁心  护佑人民健康（权威发布）

4月22日，国务院新闻办公室举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，5名卫生健康系统代表围绕“践行医者仁心 护佑人民健康”与中外记者见面交流。

党的十八大以来，我国建成世界上规模最大的医疗卫生体系，健全遍及城乡的公共卫生服务体系，人民健康水平显著提高。2024年我国居民预期寿命达到79岁，提前实现了“十四五”规划目标任务。

近日，国家卫生健康委会同有关部门表彰了新一批全国卫生健康系统先进集体、先进工作者和“白求恩奖章”获得者，他们是医学高峰的攀登者、人民健康的守护者、新征程上的奋斗者。

关键词：坚守

一份情，一辈子

“我也许不是医术最好的医生，但我是距离村民们最近的医生。一个药箱、一把雨伞、一双雨鞋、一个手电筒，就是我出诊的全部装备。20多年间，我跑遍了白秧坪村及周边6个村的乡间小道，累计出诊行程达1万多公里。乡亲们对我的称呼从‘妹儿’‘大嫂’到‘伯母’。这是对我工作的认可。”贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市碧波镇白秧坪村卫生室乡村医生杨世霞说。

20多年来，杨世霞扎根农村，以卫生室为家，手机24小时开机，不管刮风下雨、白天黑夜，只要患者有需求，她随叫随到。沿着一条条乡村小路，她走进了乡亲们的家里，更走进了乡亲们的心里。

“我19岁从卫校毕业，被分配到海南省皮肤性病防治中心麻风病区工作，当时，里面住有200多名麻风病患者。”海南省第五人民医院皮肤康复科主管护师邢少云回忆。

30年来，邢少云一直从事麻风病患者护理工作，致力于麻风畸残预防及康复研究，破解麻风病难愈合创面难题，应用创疡再生医疗技术将麻风病患者溃疡率从28%降至5%。她长期深入黎村苗寨，主动脱去隔离衣，与麻风病患者接触，推动了全省麻风病防治模式的转变。

多年来，邢少云对老年麻风病患者开展临终关怀护理，被老人们亲切地唤为“阿侬”“女儿”。“75岁的蔡阿公住院几十年，无儿无女，晚年又被肝癌阴影笼罩。在他生命的最后3个月里，我和团队给他全方位的关怀，精心准备每一餐饭，按时治疗和护理，耐心倾听他内心的恐惧和不安。这些年，我们送走了100多位老人，用爱给他们的人生画上温暖的句号。”邢少云说。

守护患者，传递的不仅是温暖的力量，更是一份质朴的善良。

关键词：创新

一条路，勇探索

“作为一名神经外科医生，面对的是功能和结构非常精密的大脑，手术中稍有偏差，都可能造成严重的后遗症。要不断磨练手术技能，找到治愈疾病的更好方法。”中国工程院院士、首都医科大学附属北京天坛医院神经外科主任医师江涛说。

37年来，江涛从未停止创新的脚步。作为我国神经功能保护手术理念的率先实践者与手术策略的主要创建者，他和团队用20年时间建立了“中国脑胶质瘤基因组图谱计划”多维组学数据库，发现并命名了脑胶质瘤恶性进展与复发的关键融合基因，被纳入世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类指南。他带领团队自主研发的神经肿瘤靶向新药，是国内原创科研成果转化的成功典范。

“路越难走，越需要有人去探路。为了患者，我愿走这条艰难的路，让更多中国方案惠及患者。”江涛说。

“大学毕业后，我就回到家乡江苏省无锡市，成为公共卫生战线的一名健康守护者。”江苏省无锡市疾病预防控制中心主任医师焦建栋说。多年来，焦建栋和团队着力在建体系、提能力、护健康上下功夫，推进多部门协同综合防控传染病。

有两个关于创新的故事，让焦建栋印象深刻。一是疫苗接种。市民张女士以前带大女儿接种疫苗的时候，经常要翻箱倒柜找接种本，现在带小女儿接种，接种信息提醒、预约等全部在手机端实现，实现了“一码通办”。二是癌症筛查。无锡市运用智能化癌症风险测评模型，对高危对象进行提醒。锡山区的吴老伯参加癌症筛查，智能评估为胃癌高危，通过绿色通道很快确诊并及时治疗。

“我们将继续开展‘人工智能+’行动，在流行病学调查、监测分析、风险评估等疾控领域探索实践，为人民群众筑起坚强的健康防线。”焦建栋说。

关键词：传承

一个梦，几代人

“这些年，我和团队积极传承中医药文化，精研中医疗法，用现代科技去解析‘种子培土’的原理。”广州中医药大学第一附属医院妇科主任中医师郜洁说。

10余年来，郜洁坚持守正创新，以现代科技赋能中医临床实践，发展中医补肾助孕安胎理论，运用人工智能助力中医智慧诊疗，突破早早孕诊断瓶颈，用中医药守护女性生殖健康，帮助万千家庭孕育健康宝宝。她积极践行中西医协同，制定诊疗指南并推广到基层，助力优质中医妇科资源走进偏远地区。

在成为岭南罗氏妇科第四代传承人的那个春天，郜洁接诊了一名特殊患者。这名患者虽然年轻，却受反复流产折磨，后来经过中西医结合诊治，等来了胎心搏动。出院那天，患者的母亲找到了郜洁，激动地拿出一张泛黄的相片。原来，30年前，该院妇科医生罗颂平曾为她成功安胎，让她顺利生下了女儿。如今，她的女儿又得到了护佑。“我传承的不仅是一门技艺，更是一份沉甸甸的责任。”回忆起那一刻，郜洁仍十分动容。

“罗氏妇科几代人都是以德为先，用临床的实践场景去淬炼学生的仁心仁术，培养高尚品德。同时，鼓励他们读经典、跟名师、做临床，勇于挑战未被解决的临床问题，最终成为有品德、有技术、能传承的新一代中医人。”郜洁说。

目前，岭南罗氏妇科流派传承工作室通过国际学术平台开展系列学术讲座，已覆盖22个国家和地区。

■记者手记

时时把患者的疾苦放在心上

“作为医生，哪怕只有百分之一的希望，也一定会尽百分之百的努力。患者的幸福就是医生最大的快乐。”这是“白求恩奖章”获得者江涛的肺腑之言，也是广大医者的共同心声。

医者典范，令人景仰。实施健康优先发展战略，推进健康中国行动，离不开广大医务工作者的担当作为和无私奉献。截至2023年底，全国卫生人员总数已达1523万人。在这支队伍中，有扎根偏远乡村的健康守门人，有矢志攀登医学高峰的“拓荒勇士”，有争分夺秒与病毒赛跑的“疾控战士”，还有守正创新的中医药传承人……他们不负生命重托，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神，增进了人民健康福祉，夯实了健康中国根基。

大医精诚，医者仁心。一个好医生，应该时时把患者的疾苦放在心上，只有这样才会赢得社会的尊重和信任。希望广大医务工作者修医德、行仁术，怀救苦之心、做苍生大医，努力为人民群众提供更加优质高效的健康服务。

《 人民日报 》（ 2025年04月23日 04 版）