户外运动 大众体育消费新风尚（消费万花筒）

春暖花开，草木蔓发，正是户外运动好时节。

周末清晨，阳光透过树叶洒在江西萍乡市鹅湖公园的林下绿地上，清新柔美的自然环境成为人们开展户外运动的热门地。“自从改造后，这片绿地增设了太阳能健身器材、乒乓球台、象棋桌椅等设施，大家都爱来这里活动。”家住附近的居民李夏生说，闲置林下空间成了“健身+休闲+社交”场地，丰富了老百姓的体育消费选择，便利了人们健身锻炼。

“走吧，周末骑行去”“来吧，玩一局飞盘”……户外运动受到越来越多人的喜爱，从徒步、骑行、路跑、垂钓等传统项目，到桨板、飞盘、攀岩、陆地冲浪、匹克球等新兴项目，活动场景逐渐延伸，引领大众体育消费新风尚。

全民健身蔚然成风，人民群众户外运动热情高涨。美团数据显示，今年4月以来，户外滑板运动的搜索量同比增长51%，滑板公园、滑板体验课、滑板培训均为热门搜索关联词，上海、北京、深圳等地的搜索热度最高。

商务部、体育总局等12部门4月发布的《促进健康消费专项行动方案》提出，“丰富健身运动消费场景。支持地方建设体育公园、健身步道、全民健身中心、社会足球场等场地设施，组织实施乡镇街道全民健身场地器材补短板项目。”当前，各地大力完善支持政策、改善消费条件、创新消费场景，多措并举推动户外运动消费活力迸发。

推进绿地共享、开展慢行道建设、建造口袋体育公园、进行体育设施智能化改造……萍乡市城市管理局以“生态惠民、空间共享”为目标，加强空间资源整合利用，因地制宜完善户外运动基础设施，构建“生态+运动+消费”的复合型城市空间体系，为各年龄段居民打造亲近自然、多元体验的户外生活场景。“下一步，我们将重点解决老城区绿地健身设施不足等问题，通过精细化管理，提升城市功能品质，为居民打造更多活力锻炼空间。”萍乡市城市管理局有关负责人说。

推进户外运动与乡村旅游、休闲农业等融合；加强科技赋能，开发智能骑行、智能划船、模拟飞行等线上产品和服务……目前，户外运动新业态新模式新场景大量涌现，优质供给持续增加，激发出更大的市场活力。

中央财经大学体育经济与管理学院教授闵捷表示，户外运动产业资源消耗少、产业链条长、导流效应大、社会效益高，发展前景广阔。要继续优化户外运动场地设施空间布局，通过推动体育公园建设、构建国家步道体系等多方面举措，扩大场地设施规模，壮大消费空间，提升服务供给质量，为行业高质量发展持续注入新动能。

《 人民日报 》（ 2025年04月23日 19 版）