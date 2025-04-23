健康消费新需求呼唤新供给（市场漫步）

引导企业结合健康消费新趋势和新需求，构建商旅文体健等消费业态融合发展格局，提升健康商品和服务供给质量

商务部、国家卫生健康委等12部门4月联合印发《促进健康消费专项行动方案》（以下简称《方案》），明确提出提升健康饮食消费水平、优化特殊食品市场供给、丰富健身运动消费场景、壮大新型健康服务业态等10方面重点任务。去年8月，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，明确了发展健康消费的政策措施。《方案》进一步细化完善促进健康消费的重点举措，回应了行业关注和民生诉求，对更好满足人们健康消费需求、推动健康产业高质量发展具有重要指导意义。

健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，也是广大人民群众的共同追求。近年来，居民健康意识明显增强，健康消费潜力巨大，呈现出市场规模快速增长、业态模式不断创新、消费结构持续优化等特点。当下，健康消费市场规模不断扩容，新业态、新模式如雨后春笋涌现，消费结构也朝着更为多元、更高品质的方向发展。但与此同时，健康消费作为新兴领域，仍然存在高质量供给不足、健康知识普及不够、消费环境欠佳等问题。《方案》直击痛点、精准施策，一方面着力补齐短板，另一方面积极培育新的增长点，为健康消费注入新活力。

提升健康饮食消费水平，是促进健康消费的关键。民以食为天，食以安为先，食品安全直接关系到人民群众的生命健康。《方案》从多个方面展开部署，加强优质农产品产销衔接，实施促进营养健康专项行动，力求让百姓吃得安全、吃得营养、吃得健康。例如，鼓励批零企业设立优质农产品销售专区、专柜，组织专场销售活动，将有效打通优质农产品从田间地头到百姓餐桌的“最后一公里”，助力更多优质农产品走进千家万户。

丰富健身运动消费场景，让健康融入日常生活。近年来，全民健身理念深入人心，健身运动消费市场持续火热。《方案》从基础设施建设、运营模式创新到新兴项目培育，全方位发力，为群众健身提供更多便利与选择。比如，支持地方建设体育公园、健身步道、全民健身中心、社会足球场等场地设施，组织实施乡镇街道全民健身场地器材补短板项目可以切实解决群众健身“去哪儿”的难题。

增强银发市场服务能力，让老年人的生活更健康。发展银发经济，要聚焦满足老年人日益增长且多样化的需求，增进老年人福祉。《方案》围绕支持业态深度融合、支持适老化改造、大力发展康复辅助器具产业等方面重点施策，为老年人的健康消费保驾护航。支持老年人家庭适老化改造，是从生活细节入手，提高老年人生活的便利性与安全性。支持面向老年人的健康管理、养生保健、健身休闲等业态深度融合，是通过增加优质供给，为老年人提供更加专业、贴心、便捷的健康养老服务。

健康消费作为新型消费的重要组成部分，已经成为全面提振消费、全方位扩大国内需求的重要抓手。扎实实施《方案》，引导企业结合健康消费新趋势和新需求，构建商旅文体健等消费业态融合发展格局，提升健康商品和服务供给质量，定可在更好满足人民健康消费需求和对美好生活向往的同时，为经济高质量发展注入强劲动力。

《 人民日报 》（ 2025年04月23日 19 版）