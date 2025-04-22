肝癌诊疗新趋势：个体化与智能化并进

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

肝癌作为我国高发恶性肿瘤之一，其防治形势严峻。在近期“人民好医生·金山茶花计划”访谈中，中国科学技术大学附属第一医院 （安徽省立医院）党委书记刘连新、福建医科大学孟超肝胆医院（吴孟超纪念医院）党委副书记、院长曾永毅，围绕“空间免疫评分与数智化革新”主题，深入剖析我国肝胆肿瘤防治的挑战与突破，为公众科普肝癌防治新进展。

肝胆肿瘤防治体系的关键挑战

刘连新教授在访谈中说：“当前我国肝癌诊疗面临三大瓶颈：诊断晚、治疗手段有限、术后复发率高”。传统筛查手段（如超声、甲胎蛋白检测）对1厘米以下肝癌的检出灵敏度不高，导致早期漏诊率高。在治疗方面，手术仍是核心手段，但规范性与普及度不足，基层医院技术推广仍存在一定困难。我国肝癌患者中约90%与乙肝病毒感染相关，乙肝疫苗接种与抗病毒治疗普及仍需加强。

对此，曾永毅教授说：“公众对肝癌‘沉默器官’特性认知不足，高危人群筛查意识薄弱”。他提倡构建“防-筛-诊-治-康”全链条闭环管理，重视多学科协作与个体化诊疗。

科研突破：空间免疫评分系统——精准预测复发风险

刘连新团队在《自然》杂志发表的研究中，创立基于肿瘤微环境空间异质性的免疫评分系统（TIMES模型）。该模型通过分析NK细胞分布等五个关键指标，结合人工智能算法，实现肝癌术后复发风险的精准预测，并指导免疫治疗决策。这一工具已向全球开放，为临床提供科学化、个体化治疗依据。

此外，研究揭示“免疫荒漠区”的存在，即肿瘤微环境中SPP1阳性巨噬细胞形成的屏障抑制免疫细胞活性。针对这一靶点，团队开发小分子化合物与抗体药物，旨在将“冷肿瘤”转化为“热肿瘤”，提升免疫治疗响应率。

技术创新：数智化诊疗——全周期管理革新

曾永毅介绍，在筛查智能化方面，孟超肝胆医院应用AI影像识别系统与高危人群筛查小程序，提升早期肝癌检出率。福建省全人群筛查项目已覆盖230万人，确诊2029例肝癌患者并启动干预。

在手术精准化方面，应用三维重建、荧光导航、术中超声等技术，使腹腔镜肝切除的精准度与安全性显著提升，术后并发症率有明显降低。在管理全程化方面，AI辅助系统贯穿“筛-诊-治-康”全周期，实现个性化随访与动态质控，患者依从性提升30%以上。

我国肝癌诊疗已跻身世界前列，外科手术、介入治疗、免疫联合疗法等成果显著。两位专家一致认为，AI与空间组学技术将引领肝癌诊疗进入新阶段。未来肝癌治疗将迈向“多维动态诊断”与“分子图谱指导个体化方案”。