补钙不踩雷 请查收这份“钙”世秘籍

众所周知，钙是一种重要的矿物质，也是人体中尤其是骨骼里必不可少的元素之一。人体为什么需要补钙？日常食物里有哪些“补钙高手”？面对市面上琳琅满目的补钙产品，应如何挑选？能否长期服用补钙产品？

本期指导专家：复旦大学附属中山医院骨科副主任医师王会仁、华中科技大学同济医学院附属同济医院临床营养科副主任医师陈镇燕。