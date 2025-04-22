如何理解、践行白求恩精神？他们这样说

人民网北京4月22日电 （记者乔业琼）近日，国家卫生健康委会同有关部门表彰新一批全国卫生健康系统先进集体、先进工作者和“白求恩奖章”获得者。国务院新闻办公室22日举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，邀请其中的五位代表，围绕“践行医者仁心 护佑人民健康”与中外记者见面交流。

会上，有记者提问，白求恩精神激励着一代又一代医疗卫生工作者，在新的历史时期下，应该怎么去理解白求恩精神，践行白求恩精神？

“我投身麻风防治事业30载，无私奉献的精神，一直指引着我，在与病魔的搏斗中，在陪伴患者的过程中，逐渐转化为我的责任与使命。”海南省第五人民医院皮肤康复科主管护师邢少云说，麻风畸残，对于麻风患者而言，是一道难题，如果伤口没有给予及时干预，那么患者有可能会截肢。

“这些年，我们团队将创疡再生医疗技术广泛推广应用，仅用3年的时间，就把病区建设成为基本没有溃疡伤口的病区。看到众多患者能够重新回归社会，我更加坚信，只要秉承白求恩无私奉献的精神，我们可以做得更好，守护更多人的健康。”邢少云说。

“在基层工作二十多年，我见过我的同行背着药箱翻山越岭，在停电的卫生室打着手电筒抢救病人，这就是白求恩精神的传承。”贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市碧波镇白秧坪村卫生室乡村医生杨世霞说，对自己而言，践行白求恩精神，就是扎根农村，默默守护父老乡亲。

在杨世霞看来，农村的医疗条件比不上大城市，缺少先进的设备，部分药品也没有那么齐全。可这就像爬山一样，虽然道路艰难，只要有决心，一步一个脚印，总能爬到山的顶峰。

作为神经外科医生，中国工程院院士、首都医科大学附属北京天坛医院神经外科主任医师江涛认为，精益求精能更好地体现白求恩精神，对技术的精益求精实际是一种尊重生命。

“作为医生，哪怕只有1%的希望，我们也一定会进行100%的努力，患者的幸福就是医生最大的快乐，我想这就是白求恩精神的最大体现，是患者生命至上、健康至上。”江涛说。