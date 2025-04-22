石家庄市第三医院创新"流动诊室"模式 推动优质医疗资源下沉基层

4月19日上午，石家庄市卫生健康委主办的"首届大型惠民义诊健康集市"在河北省博物院广场盛大启幕。作为此次活动核心参与单位之一，石家庄市第三医院创新推出“流动诊室+特色体验”服务模式，派出近20名权威专家组成"超豪华"医疗团队，将"诊室"直接搬到街头，为市民打造沉浸式健康服务新体验。

权威专家"出摊" 医疗服务"零距离"

市三院此次派出的专家团队涵盖手足外科、关节外科、脊柱外科、创伤骨科、心血管内科、消化内科、风湿免疫科、精神心理科、呼吸内科、内分泌科、耳鼻咽喉科、针灸科、普外科、颈椎病研究所、康复科等15个优势学科，组成"诊室到街头"的超强阵容。

在健康义诊区，平日里"一号难求"的专家现场为市民把脉问诊，针对颈椎病、关节炎等常见病提供个性化诊疗建议。刘女士带着母亲的X光片慕名而来："在'大集'里既能看上骨科专家，还能现场体验颈椎按摩，这样的服务太贴心了！"

特色体验仓"圈粉" 创新服务获点赞

为提升健康服务体验感，医院特别设置"现场体验仓"，将中医针灸、颈椎牵引、康复理疗等特色项目搬进集市。康复科治疗师现场演示颈椎保健操，针灸科专家施展"快针疗法"缓解肩颈疼痛，中医推拿师为腰椎病患者进行手法复位。刚体验完颈椎按摩的张老师赞不绝口："医生手法专业，做完感觉头脑都清醒了！"

优质资源"沉到底" 同业交流提质效

市三院院长江平表示，此次参与"健康集市"是医院推进优质医疗资源下沉的重要举措。活动中，专家们不仅为群众科普前沿医疗知识，还为群众答疑解惑、提供实时性康复治疗，提高了大家就医体验感和获得感。此外，义诊还进一步凝聚了全院干部职工向心力，与兄弟单位医院进行了交流学习，加强了医院内部的优势学科建设，使其更加优质、高效。

春风有信，医暖人心。市三院以"健康集市"为纽带，正在书写全民健康促进的新篇章——让医疗服务更接地气，让健康获得感触手可及，让健康中国战略在燕赵大地开出惠民之花。