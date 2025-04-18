健康“医”点通
全国肿瘤防治宣传周 | 关于宫颈癌防治 你是否也关心这6个问题？
陈子源
2025年04月18日09:42 来源：人民网
4月15日—21日是全国肿瘤防治宣传周。宫颈癌是全球女性最常见的恶性肿瘤之一，其发病趋势越来越年轻化。几乎所有的宫颈癌病例都与HPV（人乳头瘤病毒）感染有关。HPV感染一定会得宫颈癌？HPV疫苗怎么选？为此，人民网采访了国家癌症中心中国医学科学院肿瘤医院流行病学研究室主任、研究员赵方辉。
(责编：王连香、高雷)
陈子源
4月15日—21日是全国肿瘤防治宣传周。宫颈癌是全球女性最常见的恶性肿瘤之一，其发病趋势越来越年轻化。几乎所有的宫颈癌病例都与HPV（人乳头瘤病毒）感染有关。HPV感染一定会得宫颈癌？HPV疫苗怎么选？为此，人民网采访了国家癌症中心中国医学科学院肿瘤医院流行病学研究室主任、研究员赵方辉。
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