直播预告：深藏在盆腔的“隐形刺客” 专家带你认识卵巢癌

在第31个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

卵巢，不仅关乎生育能力，还影响着女性的情绪、皮肤状态以及整体生活质量。卵巢癌是一个让无数女性闻之色变的“隐形刺客”。它深藏盆腔、症状隐秘，70%患者确诊就是晚期。那么，如何实现早诊早治？在生活中该如何进行预防？

2025年4月18日14:00-15:00，中国医学科学院肿瘤医院妇瘤科主任医师李楠做客“人民好医生”客户端直播间，就卵巢癌早筛与诊疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

李楠，肿瘤学博士，中国医学科学院肿瘤医院妇瘤科主任医师，中国宫颈病理及阴道镜协会委员，北京生理学会重症专业委员会肿瘤组副组长，中国研究型医院学会腹膜后与盆底疾病专业委员会委员，中国老年保健协会肿瘤风险评估委员会委员等。

擅长：宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌及外阴癌等妇科恶性肿瘤的手术及药物等综合治疗。

如何收看直播：

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