健康中国行动新增三大专项

本报北京电（记者王美华）全国爱国卫生运动委员会近日发布通知，决定将健康体重管理行动、健康乡村建设行动和中医药健康促进行动纳入健康中国行动。

2019年，国务院印发关于实施健康中国行动的意见，启动实施健康中国行动15个专项行动。结合健康中国建设工作实际和健康中国行动推进情况，将此次新增的3个行动与原有15个专项行动统筹推进。

根据通知，健康体重管理行动目标明确，到2030年，实现体重管理支持性环境广泛建立，全民体重管理意识和技能显著提升，健康生活方式更加普及，全民参与、人人受益的体重管理良好局面基本形成，人群超重肥胖上升趋势初步减缓，部分人群体重异常状况得以改善。

通知介绍，健康乡村建设行动从“大卫生、大健康”视角出发，围绕健康中国行动中的“四个基本路径”—普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命，设定2030年健康乡村建设行动的总体目标。

中医药健康促进行动的总体目标则提到，到2030年，中国公民中医药健康文化素养水平达30%；二级以上公立综合医院和三级妇幼保健院设置中医临床科室的比例达95%；社区卫生服务站、村卫生室提供中医非药物疗法的比例分别达100%、80%；在国家基本公共卫生服务项目中进一步优化老年人中医药健康管理服务，0—36个月儿童中医药健康管理率达90%。