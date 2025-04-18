一天中容易长胖的四个时间点，如何合理饮食（服务窗）

人体代谢规律与日常饮食时间密切相关。重庆医科大学附属第二医院张剑波医生提醒：合理规划一天中的4个关键时间节点，可有效调节代谢节奏，避免脂肪堆积，为体重管理提供科学支持。

上午9点前是激活代谢的重要时段。经过夜间睡眠，人体基础代谢率降低10%—15%，及时摄入早餐能重启代谢功能。若空腹持续至9点后，身体可能进入“节能模式”，分解肌肉供能，导致热量消耗能力下降。建议起床后1小时内进食早餐，优先选择蛋白质（如鸡蛋、无糖豆浆）、复合碳水化合物（如燕麦、全麦面包）及膳食纤维（如菠菜、小番茄），既能延长饱腹感，又可稳定血糖，减少全天过度进食的倾向。

下午4点后需注意控制水果摄入。水果中的果糖若在傍晚后过量摄入，容易因活动量减少而转化为脂肪堆积，高血糖生成指数（GI）水果（如芒果、荔枝、西瓜）可能加剧血糖波动。建议将水果作为上午或午餐后的甜点，下午茶可选择低糖水果（如蓝莓、草莓）搭配10克坚果，或饮用无糖绿茶搭配黑巧克力（可可含量70%以上），既能满足食欲，又可延缓血糖上升。

晚餐时间宜安排在晚上7点前，为消化系统留足3—4小时的排空时间。过晚进食可能干扰褪黑素分泌，影响睡眠质量，而睡眠不足已被证实与肥胖风险增加相关。晚餐应遵循“七分饱”原则，以50%非淀粉类蔬菜（如西蓝花、菌菇）、30%优质蛋白（如清蒸鱼、豆腐）和20%低血糖生成指数碳水（如杂粮饭、红薯）为主，烹饪方式推荐蒸煮或凉拌，减少隐形油脂摄入。

睡前3小时应避免进食，尤其需警惕“假性饥饿”。夜间生长激素分泌高峰（23点至次日2点）有助于脂肪分解，但进食会抑制这一过程。若感到饥饿，可先饮用温水观察15分钟，确认有进食需求后再选择温牛奶或无糖杏仁奶等低热量饮品。需严格避免饼干、蛋糕等精制碳水，以防引发血糖剧烈波动。

此外，张剑波医生提醒，减肥人士日常进食应遵循“总热量摄入小于消耗量”原则，注重营养均衡、少油少盐，合理搭配蛋白质、膳食纤维、优质碳水及健康脂肪。注意：一是不要暴饮暴食，控制进食零食、饮料，戒掉夜宵；二是进餐宜细嚼慢咽，有利于增加饱腹感，减少进食总量；三是按“蔬菜—肉类—主食”的顺序进餐，有助于减少高能量食物的进食量。

针对减重人士，张剑波医生提出如下饮食建议：早餐考虑高蛋白加膳食纤维的饮食，比如1个水煮蛋、半根玉米、200毫升无糖豆浆和一小把圣女果搭配食用。午餐增加适量碳水同时均衡营养，比如香煎鸡胸肉（少油）、杂粮饭、白灼西蓝花、凉拌木耳等。晚餐饮食要清淡，最好是低热量加易消化的食物，比如清蒸鲈鱼、蒜蓉空心菜、半根黄瓜等。

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 17 版）