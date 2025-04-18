穿搭追潮流，周阿姨爱上亮色“新中式”（民生一线·银发经济促消费）

打着白娘子同款油纸伞，身着宋锦“新中式”春装，西湖断桥边，浙江杭州市民周起用手机拍下美照；换上云锦马甲，她跟家人前往安吉自驾游，欣赏好山好水，还体验了一下乡村咖啡；手拿刀叉，她又跟老年大学的同学们一起聚餐，在社交平台上做好“攻略”后，特意挑选了一家环境优雅、能“出片”的餐厅……

周阿姨今年65岁，清明小长假，她“开发”了不少消费新场景。回顾着丰富多彩的假期生活，周起意犹未尽。

刚过完节，她又拉上朋友，来到位于杭州上城区四季青街道的其珍服装店，打算再订一套“新中式”服装。

“老板，过年定制的新春‘战袍’和前段时间定制的春装都颇受好评，我再来订一身夏装，刚好朋友也想看看。”店主李其珍只听声音，就知道说话的是周起。作为店里的老主顾，周阿姨这两年在店里定制的各种“新中式”衣服还真不少。

拿出几件新制成的样衣，薄款云锦、绫罗等各类布料的“新中式”小褂、连衣裙让人眼前一亮，李其珍对周起说：“我感觉这件白藤色的花罗面料更衬你，舒服透气又提气色。”

换上“新中式”连衣裙，周起爱不释手，“就它了，这件样衣我拿下了，稍微改改就能穿。”

这两年，周起逐渐总结出自己的一套穿衣经验：“正式点的场合，要选择颜色素一点、图案大气稳重的；如果是聚会或日常出门，我更喜欢嫩一点、亮一点的颜色，毕竟年轻时没机会穿。”

过去，出于工作需要，周阿姨日常着装大多为黑白灰色调的正装，回家又得换上围裙做饭，虽然也爱美，但总是没机会。自从退休后爱上了“新中式”服装，周起在穿衣上可谓“越活越年轻”。如今再打开衣柜，色彩亮丽的“新中式”衣服占据了大部分空间。

“想当初，我来店里消费还是从偷穿女儿的衣服开始的。”周起难为情地笑道，这几年，“新中式”服装在年轻女性间流行起来，看到女儿穿得这么好看，周起不禁穿上女儿的“新中式”服装参加了一次同学聚会，没想到广受好评，女儿便带她来到了其珍服装店，“后来我就‘一发不可收’了。”

如今，周起隔三岔五就要来店里逛一圈，看看有啥新款式。像周起这样的老年消费群体，这几年越来越多，有的甚至还会从北京、上海特意过来。作为服装店主理人，李其珍的女儿李云深有感触。

“相较于年轻消费者，银发群体更讲究衣服的实穿性、舒适性，色彩选择反而比年轻人更大胆。”李云说。

“过去围着一家老小转，生活三点一线，舍不得吃穿，现在子女都长大了，我们要学会享受生活。”周起说，虽然年纪大了，但爱美爱生活的心不能丢。

别看现在的生活有滋有味，刚退休那会，周起也曾经历过低潮期，“一下没事情做，有些无所适从，多亏女儿帮忙。”女儿帮周起报名老年大学，带她吃各种美食，每年固定一次外出旅游……周阿姨这才渐渐“找回状态”，也舍得消费了。

周阿姨加入老年舞蹈团，在春节前忙着去敬老院公益慰问表演，现在一周上4次老年大学舞蹈课；与同年退休的3名同事组成了小型旅行团，几年间足迹从浙江到新疆、西藏、重庆，饱览祖国大美河山；学着网购和退换货，但周阿姨说自己还是更喜欢线下消费，“喏，这个新款国产手机还是我在线下商店参与‘以旧换新’活动时买的。”

来做衣服时，周起经常会分享自己丰富多彩的退休生活，让李云羡慕不已。看着母亲守着这间小店辛苦了一辈子，李云很希望母亲能放下针线，像周阿姨一样尽情享受生活。

“我经常跟周阿姨说，不管买不买衣服，多来店里逛逛，开导一下我妈妈。”李云说。

“没问题，等忙完这阵，我就带着其珍出去玩一圈，拍拍照！”服装店里，又传来周起爽朗的笑声。

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 17 版）