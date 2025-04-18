如何挑选“新中式”服装（链接）

“新中式”服装流行，如何选择“新中式”？为此，记者特意采访了浙江杭州的“新中式”服装店主理人。

在面料上，可优先选择如桑蚕丝、棉麻等纯天然布料，花纹上可选择古代传统中式图案，如宝相花、凤穿牡丹等吉祥如意的花纹。追求高品质的，可选择非遗面料，如宋锦、云锦、漳缎等。

在版型上，中式传统服装多采用古法平裁方式，强调服装松弛、优雅大气；西方立体裁剪则突出立体空间感，追求个性表达。“新中式”服装两种裁剪方式都有，可根据身材特点选择合适的裁剪方式。

如旗袍式“新中式”，修身版型要注意曲线贴合度，不能过于紧绷或宽松，开衩高度要符合礼仪；男士“新中式”服装常见的有中山装改良版，挑选时要注意版型是否得体，肩线、领口是否合适。

在搭配上，女士如上身着中式风格，下身可搭配阔腿裤或半身裙，或搭配淡雅鱼尾裙以增添柔美气质；也可搭配牛仔裤等进行混搭，突出时尚与精致。男士“新中式”风格外套，内搭可选择纯色衬衫，下装可选择中式布裤或直筒裤，突出现代与优雅。

购买“新中式”服装也要注意“避雷”。首先要警惕材质陷阱。一些商家用化纤面料冒充天然材质，购买时需仔细查看成分标签，并通过触摸、闻气味辨别。比如有的标签上所写成分为香云纱，但香云纱是一种工艺，并不是一种材质，要注意甄别。

其次要注意版型与尺码。“新中式”服装版型多样，建议网购时参考尺码表并咨询客服。有些服装版型特殊，尺码可能偏大或偏小，不合适的版型会影响穿着效果。另外还要判断做工质量的好坏，检查缝线是否细腻、有无脱线，纽扣是否牢固，拉链是否顺滑等。

最后，应该理性看待价格。价格过低的“新中式”服装，可能在材质、做工上存在问题，但价格高也不代表品质一定好，需综合考虑品牌、材质、工艺等因素，理性选择。

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 17 版）