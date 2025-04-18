让群众方便买到优质廉价药（人民时评）

打开思路、积极创新，让群众买到便宜又好用的药品有办法更有空间

在浙江舟山，有一种专柜近年来广受群众欢迎，那就是单价5元以下和20元以下的“低价药专柜”。

在当地药店，1.5元的盐酸环丙沙星胶囊、2.8元的罗红霉素胶囊、3元的阿司匹林肠溶片……各种优质廉价药没被放在看不见的角落，而是摆在醒目位置，并设有标志牌。当地还要求基层医疗机构的医生开药时优先向群众推荐价格低、药效好的产品。

目前，舟山通过引导药店、畅通采购机制等方式，不仅实现了“低价药专柜”在零售药店的全覆盖，而且确保了药品稳定供应。

优质廉价药成为药店标配，令人高兴，也给人启示。一段时间以来，一些常用的优质廉价药淡出市场引发担忧。舟山和一些地方的实践证明，打开思路、积极创新，让群众买到便宜又好用的药品有办法更有空间。

当然，从更大范围和更长时段来看，确保优质廉价药不“断供”，依然面临不少挑战。薄利多销是优质廉价药的竞争法则，实现这一点殊为不易。

药品价格，若仅靠市场这只“无形的手”进行调节，利润最大化就会成为压倒性的考量，优质和低价往往难以同时实现。以“有形的手”加以引导，打通从药品审批、原料生产到配送销售的链条，着力推动各个环节降本增效，保证药企和药店有一定利润空间，同时收获良好口碑，才能让优质廉价药的长期供应更有保障。

提升优质廉价药在市场上的“见面率”，是在较低的价格区间进行高质量开发，相当于在一个小户型里开展精装修。越是空间狭小，越要抓好每一个环节，以实现系统优化的目标。

在生产端，要多做政策加法，提升药企的生产积极性。目前，我国已经建成一批短缺药生产基地，以确保基本供应。在此基础上，要充分发挥税收优惠、土地租金减免等措施的积极作用，也要用好大规模设备更新等政策，助力企业加快设备和技术升级，提升优质廉价药的产能。

在流通端，则要多做减法，尽量减少中间环节、防止信息不对称，让药品以更低的成本抵达消费者。当前，一些企业已开始探索药品直达药店和医院的模式。不久前，四川成都举办了一场产业供需对接活动，医药生产企业与药品销售企业当面洽谈、现场签约，产业链上下游的沟通更充分有效，也减少了“中间商赚差价”。

我国药店、医疗机构数量庞大，用药情况复杂多变，有时难免出现局部的药品短缺现象。解决这一问题，必须坚持市场监测和药品储备两手抓。一方面，要以地级市或县为单位，加快建立短缺药储备库，针对供应不稳定的廉价药，及时做好调配；另一方面，不妨应用大数据、人工智能等技术，动态监测药店和医疗机构药房廉价药供应情况，以精细管理确保有效供应。

能方便地买到优质廉价药，是广大患者的热切期盼，也是体现医疗保障水平的重要方面。当前，我国医药工业快速发展、自主创新能力不断增强。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，不断推出更多质优价廉的药品与服务，定能更好满足群众需求、助力保障群众健康。

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 09 版）